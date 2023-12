Fãs de Beyoncé brilham com looks inspirados na cantora; veja | A TARDE

Beyoncé é uma figura icônica na música e na cultura pop. No entanto, a sua influência se estende também para o mundo da moda. Conhecida por seu estilo único, a artista se tornou uma referência no mundo fashion, especialmente para seus fãs - os beyhives -, que fazem questão de homenagear a diva com looks marcantes.

Em Salvador, com as ações de lançamento do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", nesta quinta-feira, 21, não foi diferente. O prata e o preto, cores firmadas por Beyoncé, dominaram o Centro de Convenções, onde ocorre a festa Club Renaissance.

As roupas também trazem diversos elementos da cultura afro-americana. Beyoncé costuma utilizar a moda como uma maneira de celebrar suas raízes e promover a diversidade na indústria.

Confira algumas fotos:

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A criadora de conteúdo Josy Ramos | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A artista Becca Baroni | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A arquiteta urbanista Gabe Maria | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O analista de dados Gabriel Ubiratã | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O influenciador Rui Candeias | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE