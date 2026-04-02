Feira de livros traz mangás e HQs a partir de R$ 10

Gratuita, a feira movimenta o calendário cultural de Salvador - Foto: Divulgação

A feira de livros instalada no Shopping Paralela convida o público a mergulhar no universo geek e literário com uma seleção variada de títulos e preços acessíveis. Realizada na Praça de Eventos II (piso L1), a iniciativa segue até o dia 30 de abril e reúne obras a partir de R$ 10, atraindo fãs de mangás, HQs, clássicos e best-sellers.

Em um espaço de cerca de 310 m², os visitantes encontram desde sucessos como Naruto, One Piece e Attack on Titan até clássicos dos quadrinhos como Batman: O Cavaleiro das Trevas, Homem-Aranha e X-Men. A proposta é reunir diferentes gerações de leitores em torno de histórias que marcaram época e continuam conquistando novos públicos.

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Segundo o gerente de marketing do shopping, Gabriel Araújo, a proposta é incentivar o hábito da leitura e oferecer experiências culturais acessíveis dentro do espaço. A feira tem registrado fluxo constante de visitantes interessados em ampliar o repertório literário.

Além do universo geek, o público também encontra títulos de desenvolvimento pessoal e espiritual de autores como Napoleon Hill, Augusto Cury e Zíbia Gasparetto.

A programação também destaca autoras que atravessam gerações e estilos. Entre os nomes contemporâneos estão Amanda Lovelace, além de romancistas como Nora Roberts e Julia Quinn. Clássicos da literatura seguem representados por Jane Austen, enquanto o público jovem encontra obras de Talita Rebouças e Lucy Maud Montgomery. Títulos consagrados como O Pequeno Príncipe e obras de Fernando Pessoa também integram a seleção.

Gratuita, a feira movimenta o calendário cultural de Salvador e surge como uma prévia para a Bienal do Livro Bahia 2026, que acontece de 15 a 21 de abril no Centro de Convenções Salvador. A proposta é ampliar o acesso à leitura e aproximar diferentes perfis de leitores.