Festival da Primavera 2023: Confira programação de museus em Salvador

Os museus da Prefeitura de Salvador terão uma programação direcionada à 9ª edição do Festival da Primavera, a partir da próxima terça-feira, 19. A lista das atrações segue até o dia 24 de setembro, reunindo exposições de arte africana, passeio no jardim, batalhas musicais, oficinas de artes visuais, entre outras atividades de lazer para os turistas e baianos.

A entrada dos equipamentos nos dias de quarta-feira é gratuita. Nos demais dias da semana, os ingressos custam entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), das 10h às 18h, com entrada permitida até 17h.

Cidade da Música

O equipamento situado na Praça Cayru, no Comércio, recebe na próxima terça-feira, 19, a partir das 15h, o evento “Batalha de Rap/Trap, memórias de democracia”. A atração será realizada até o dia 23. Já na próxima quarta, 20, às 16h, ocorre uma apresentação musical com o tema “Música Ancestral da Bahia”. A atração se repete até o dia 24 de setembro.

No próximo sábado, 23, às 14h, acontece uma batalha de dublagem em homenagem à comunidade LGBT.

Casa do Carnaval

No museu da capital que conta as origens do maior carnaval do planeta, localizado na Praça Ramos de Queiroz, Pelourinho, acontece na próxima quarta, 20, e sexta-feira, 22, às 15h, uma aula de dança denominada de “Vogue”.

Na próxima quinta-feira, 21, às 15h, terá uma atividade de karaokê com uma playlist dos blocos afros de Salvador para os visitantes cantarem e se divertirem. Já no próximo domingo (24), às 15h, será realizada uma oficina de pintura corporal.

Espaço Pierre Verger e Fotografia Baiana

No espaço situado no Forte de São Diogo, Porto da Barra, na próxima quarta-feira, 20, a partir das 16h, vai acontecer um bate-papo com o cineasta Antônio Olavo, denominado “Fatos e fotos”, sobre o filme “Quilombolas da Bahia, a resistência negra do nosso estado”.

Já no próximo sábado, 23, às 15h, será exibido o filme “Quilombos da Bahia”. No domingo, 24, das 14h às 16h, ocorrerá uma oficina de confecção de adereços indígenas.

Casa do Rio Vermelho

No acervo histórico da cidade, localizado na Rua Alagoinhas, 33, que leva o nome por ter sido a moradia de Zélia Gattai e Jorge Amado, será realizado na próxima terça-feira, 19, das 14h às 17h, uma exposição chamada de “Personagens Vivos Gabriela e Nacib".

No mesmo dia, até o dia 24 deste mês, das 10h às 18h, ocorre a exposição temporária “Arte que veio da África” e uma visita sobre o tema “Memórias de Democracia”. Já na quarta-feira, 20, às 16h, terá uma atividade gastronômica chamada de “Panc no prato e resistência no prato”.

No próximo sábado, 23, das 10h30 às 15h, acontece um passeio no jardim dos orixás sobre a obra literária de Jorge Amado, chamada de “Diálogos Amadianos Identidade e Resistência Afro-brasileirana”.

Casa do Benin

Localizado no Pelourinho, será realizada na próxima quinta-feira, 21, a partir das 14h30, uma oficina de artes visuais com a temática “Chamamento Imagético / Lia Krucken”. Já no próximo sábado (23), às 17h, terá a oficina de lambe-lambe “Brincando de Colar Tempo”.

A entrada é gratuita, mas por ordem de chegada, com no máximo 25 vagas. Já na próxima quarta-feira, 20, e na sexta, 22, a partir das 14h, acontecerá a oficina de “Encruzilhadas Dissidentes”.