Festival de Jazz do Capão tem programação revelada; confira

Os shows gratuitos serão realizados a partir das 19h - Foto: Ulisses Dumas / Divulgação

A 11ª edição do Festival de Jazz do Capão (FJC) terá dois dias de programação musical com oito atrações, oficinas e workshops. Os shows gratuitos serão realizados nos dias 20 e 21 de setembro (sexta e sábado), a partir das 19h, no Circo do Capão, no município de Palmeiras, a 440 km de Salvador.

| Foto: Divulgação

O FJC está repleto de novidades, com uma atração internacional, algumas nacionais e regionais, além da Mostra Capão que dá visibilidade aos artistas locais. Como contrapartida social, a programação conta com workshops no Coreto da Vila nas tardes do festival, oficina Música Universal, com o baixista e compositor Itiberê Zwarg, durante os três dias que antecedem o festival (17, 18 e 19/09), destinada a músicos residentes no Capão. Além disso, terá uma oficina de Introdução à Sonorização, para alunos da rede pública local.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL DE JAZZ DO CAPÃO 2024



Shows

20/09/2024 (SEXTA-FEIRA) – às 19h

Mostra Capão - Arian Pinho e Marcelo Nishimori / Paulo Souza e banda

Itiberê Zwarg Quarteto

Tatiana Parra convida Antonio Loureiro, Louise Woolley e Bruno Migotto

Nei Sacramento

21/09/2024 (SÁBADO) – às 19h

Mostra UFBA - Nino Bezerra Trio

Vanessa Melo

Michael Cain (EUA) com Reinaldo Boaventura e Alexandre Vieira

Pedro Martins e banda Rádio Mistério

Local: Circo do Capão, Rua do Juca, s/n – Vale do Capão – Palmeiras, Chapada Diamantina – BA

Workshops - Local Coreto - Vale do Capão - Palmeiras (BA)



20/09/2024 – 14h – Workshop com o compositor e multi-instrumentista Pedro Martins

21/09/2024 – 14h – Workshop “A voz na música instrumental” com Tatiana Parra

Oficinas

17 a 21/09 - 14h às 18h30 - Oficina Música Universal com Itiberê Zwarg para musicistas residentes no Vale do Capão e demais localidades do município de Palmeiras.

Local: Anfiteatro da Pousada do Capão - Vale do Capão - Palmeiras (BA)