"FLICA é um espaço de integração das culturas", avalia Rosemberg | A TARDE

Líder do governo na Alba, o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) marcou presença na 11ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira. O parlamentar, que é membro titular das Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos, lembrou que deixou o interior para estudar em Salvador e precisou disputar espaço em uma escola pública.

Em conversa com o Portal A TARDE, ele lembrou que não tinha condições para estudar em colégio particular e a educação pública era a sua única alternativa.

"A educação para mim é algo que foi muito custoso. E eu quero me dedicar a todo o tempo à possibilidade de criar as oportunidades para que as pessoas possam se educar, ter um aprendizado, independente da escola", contou.

Ele afirmou que se encanta com a o espaço aberto pela FLICA para integração das culturas e aprendizado.

"A FLICA é um instrumento de fortalecimento da contracultura que foi passada para a minha juventude. Nós fomos formados pelo viés europeu, e a FLICA nos dá oportunidade da nossa história ser contada pelo olhar indígena e pelo olhar africano".

A quem participa da Festa, ele recomenda que aproveite o espaço para criar aprendizado e gosto pela literatura, cultura, arte e formação de cidadania.

"Quem vem para a FLICA aprende e compreende a importância dessas coisas".