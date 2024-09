Flicaré fará homenagem ao cacau e ao chocolate

Segundo a organização, a Flicaré, neste ano, propõe uma “imersão na literatura e cultura" - Foto: Divulgação

A Festa Literária Internacional de Itacaré já tem data marcada: 24, 25 e 26 de outubro, na Praça São Miguel. A segunda edição do evento terá como tema "Do cacau ao chocolate: histórias, leituras e oralituras de Itacaré".

Segundo a organização, a Flicaré, neste ano, propõe uma “imersão na literatura e cultura que floresceram” em torno do cacau. “O ciclo do cacau não apenas moldou a economia de nossa cidade, mas também deixou marcas indeléveis na identidade cultural de Itacaré, influenciando desde a infraestrutura urbana e rural até as tradições e narrativas locais”.

>>> Flica 2024: Programação terá Liniker, Zezé Motta, Elisa Lucinda e mais

O homenageado da edição é um morador da cidade: Roberto Setúbal, definido pelos organizadores como “um proeminente guardião da memória de Itacaré”. Extensa, a programação inclui mesas, contações de histórias, lançamentos coletivos e divulgação de autores e obras regionais, apresentações culturais, oficinas, exposição de obras de arte, apresentação musical de artistas locais e regionais, concurso literário entre outras atividades.

É esperado um público de 20 mil a 25 mil pessoas entre estudantes da rede pública municipal e particular, profissionais das Academias de Letras da Região, profissionais da áreas de letras, ciências biológicas, pedagogia, LEA, gastronomia, música, dança, estudantes e profissionais das universidades da região e artistas em geral.