FESTA LITERÁRIA
Flipelô 2026 terá filho de Cássia Eller, Bráulio Bessa e mais atrações de peso
Informação foi antecipada nesta sexta, 12, para o portal A TARDE
Mais cinco nomes confirmados para a 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô 2026, que acontece entre os dias 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, com programação 100% gratuita.
A Fundação Casa de Jorge Amado antecipou para o portal A TARDE que os seguintes escritores passaram a integrar a programação do evento:
- Milton Hatoum
- Itamar Vieira Junior
- Tiganá Santana
- Bráulio Bessa
- Chico Chico, filho de Cássia Eller
A edição de 2026 marca os dez anos da Flipelô e integra o calendário comemorativo pelos 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado.
Ao longo dos últimos anúncios, a festa destacou o protagonismo feminino na literatura brasileira contemporânea, reunindo as escritoras Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei, Bárbara Carine, Eliana Alves Cruz, Maíra Azevedo (Tia Má), Astrid Fontenelle e Bethânia Pires Amaro.
Agora, a programação se amplia com a chegada de autores que representam algumas das mais importantes vozes da literatura, da música, da poesia e da cultura brasileira contemporânea.
Considerado um dos maiores romancistas brasileiros da atualidade, Milton Hatoum construiu uma obra reconhecida internacionalmente, marcada pela reflexão sobre memória, identidade, família e pertencimento.
Autor de livros como ‘Relato de um certo oriente’, ‘Dois Irmãos’ e ‘Cinzas do Norte’, é uma das mais importantes vozes literárias da Amazônia brasileira e membro da Academia Brasileira de Letras, instituição da qual também fizeram parte Jorge Amado e Zélia Gattai.
Leia Também:
Fenômeno editorial e um dos escritores mais lidos do Brasil, Itamar Vieira Junior conquistou leitores em todo o mundo com o romance ‘Torto Arado’, obra vencedora dos prêmios Jabuti, Oceanos e LeYa.
Nascido na Bahia, tornou-se uma das principais referências da literatura brasileira contemporânea ao abordar questões ligadas ao sertão, à terra, ao trabalho e às identidades do povo brasileiro.
Também baiano, Tiganá Santana é cantor, compositor, pesquisador, filósofo e escritor. Sua produção intelectual transita entre literatura, música, pensamento africano e diáspora, consolidando uma trajetória singular no cenário cultural brasileiro e internacional.
Poeta, cordelista e comunicador, Bráulio Bessa transformou a força da oralidade nordestina em um fenômeno nacional. Seus versos alcançam milhões de leitores e espectadores, reafirmando a potência da poesia popular como instrumento de reflexão, afeto e transformação social.
Representando uma nova geração de artistas e escritores, Chico Chico reúne música, poesia e literatura em uma produção marcada pela sensibilidade e pela observação do cotidiano.
Com uma trajetória cada vez mais reconhecida pelo público e pela crítica, tem se destacado como uma das vozes contemporâneas da cena cultural brasileira.
O anúncio dos novos convidados dialoga diretamente com a homenagem desta edição, dedicada à poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da Flipelô e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado entre 1986 e 2016.
A homenagem a Myriam Fraga também se estende ao artista baiano Calasans Neto, seu grande amigo e parceiro criativo. Pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo, Calasans assinou ilustrações presentes na obra da poeta desde a publicação de seu primeiro livro, ‘Marinhas’, em 1964.