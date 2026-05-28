Primeiras atrações da Flipelô 2026 são reveladas; saiba quem

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A Festa Literária Internacional do Pelourinho já começou a revelar os primeiros nomes da programação de 2026.

A Fundação Casa de Jorge Amado anunciou nesta quarta-feira, 28, que as escritoras Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei e a baiana Bárara Carine estão confirmadas na 10ª edição da Flipelô, que será realizada entre os dias 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, com programação gratuita.

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A escolha do quarteto reforça o protagonismo feminino na literatura contemporânea brasileira e dialoga diretamente com a homenagem desta edição, dedicada à poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da Flipelô e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado entre 1986 e 2016.

Reconhecida como um dos maiores eventos literários do país, a Flipelô chega à sua décima edição em um momento simbólico: além de celebrar dez anos do festival, o evento também integra as comemorações pelos 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado, criada em 1986 e considerada referência nacional na preservação e difusão da literatura brasileira.



Fenômeno editorial da literatura contemporânea brasileira, Carla Madeira conquistou milhares de leitores com romances marcados pela intensidade emocional e pelas relações humanas complexas, como 'Tudo é rio', 'Véspera' e 'A natureza da mordida'.

Já Ana Maria Gonçalves, integrante da Academia Brasileira de Letras, é autora de 'Um defeito de cor', considerado um dos romances mais importantes da literatura brasileira contemporânea e uma referência da literatura negra nacional.

Aline Bei também integra a programação com sua escrita marcada pela experimentação estética e pela oralidade, presente em obras como 'O peso do pássaro morto' e 'Pequena coreografia do adeus'.

Representando a produção intelectual baiana contemporânea, Bárbara Carine reúne literatura, educação e pensamento antirracista em uma trajetória que ganhou destaque nacional nos debates sobre racialidade e transformação social.

A homenagem a Myriam Fraga ainda se estende ao artista baiano Calasans Neto, parceiro histórico da escritora e responsável por ilustrações presentes em suas obras desde o livro 'Marinhas', publicado em 1964.

Para Angela Fraga, o anúncio das quatro autoras possui um significado especial dentro da edição comemorativa.

“A homenagem a Myriam Fraga nos inspira a destacar a força das mulheres na literatura brasileira. Anunciar Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei e Bárbara Carine como os primeiros nomes da Flipelô 2026 é também uma escolha simbólica e proposital, que reafirma a potência da escrita feminina em diferentes gerações, estilos e trajetórias”, afirma.

Com programação 100% gratuita, a Flipelô é uma criação e realização da Fundação Casa de Jorge Amado, com correalização do Sesc.