Food Park Salvador realiza programação gratuita em 12 e 13 de outubro

- Foto: Divulgação

O fim de semana em comemoração ao Dia das Crianças será repleto de cultura e diversão com o "Em Cena na Rua", que reunirá espetáculos teatral e circense, recital e atividades de recreação para o público infantil e toda a família.

O evento acontece com entrada gratuita nos dias 12 e 13 de outubro (sábado e domingo), a partir das 18h, no Food Park Salvador, localizado na Orla da Boca do Rio (Antiga sede do Esporte Clube Bahia).

Durante os dois dias do evento, haverá tradução simultânea em LIBRAS e o público poderá desfrutar de mais de 25 opções gastronômicas oferecidas pelo Food Park Salvador.

O local conta com uma estrutura de 12 mil m², além de vagas de estacionamento Zona Azul, ambiente pet friendly e banheiros acessíveis.

Confira a programação:

SÁBADO - 12 DE OUTUBRO

Atividades recreativas, pintura facial, escultura de balões, dentre outras ações lúdicas, com a presença dos personagens Mônica e Cebolinha. A programação do dia inclui os espetáculos “O Circo de Um Homem Só”, inspirado em técnicas circenses tradicionais com o palhaço Tiziu (João Lima), e “É Tempo de Areia - Causos, Cantigas e Histórias do Arco da Velha”, interpretado pela atriz e palhaça Letícia Paulina.

DOMINGO - 13 DE OUTUBRO

A plateia será convidada a mergulhar na sonoridade do “Duo B.A.V.I – Berimbau Aparelhado Violão Inevitável”, formado por Anderson Petti e João Almy. O recital “Vozes Negras: amor, resistência e afirmação”, concebido e dirigido pelo ator Jorge Washington (Bando de Teatro Olodum), encerra a programação com poesias, contos, crônicas e musicalidade que valorizam o poder da mulher e as escritas femininas negras.