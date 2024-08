Inscrições para ocupação de espaços culturais são prorrogadas

Convocatória promove cessão de pautas gratuitas, com projetos culturais em seus diferentes formatos - Foto: Reprodução | Freepik

O Governo da Bahia prorrogou as inscrições para a convocatória de ocupação de espaços culturais do Estado. Os proponentes terão até este domingo, 4, para enviar propostas de ocupação de um dos 17 Centros de Cultura do Estado com espetáculos e atividades culturais. As propostas aprovadas terão cessão de pautas gratuitas.

A 10ª edição da convocatória Ocupe Seu Espaço selecionará propostas artístico-culturais para a ocupação das salas de espetáculos, anfiteatros, foyers/galerias, áreas externas e salas multiuso dos 17 Espaços Culturais da SecultBA. As inscrições são online e devem ser feitas pelo site do órgão.

A convocatória contribui para o cumprimento das políticas culturais na dimensão territorial da cultura, através da cessão de pautas gratuitas, com projetos culturais em seus diferentes formatos: criação, pesquisa, ensaio, residência; apresentações e atividades abertas ao público; ações de formação e intercâmbio, dentre outras. As propostas selecionadas não receberão apoio financeiro.

Podem ser inscritas propostas nas áreas de teatro, circo, música, dança, artes visuais, artesanato, literatura, audiovisual, videomapping, performances, discotecagem, culturas digitais, economia criativa, culturas populares, culturas identitárias, formação artística e/ou cultural que proporcionem interações entre a comunidade, o espaço, a cidade e o território de identidade, conforme prevê a Lei Orgânica de Cultura do Estado da Bahia (12.365/2011).

Em Salvador, participam os seguintes espaços: Casa da Música, Centro Cultural Plataforma, Espaço Xisto Bahia e Espaço Cultural Alagados. Em outras cidades da Bahia, participam: Casa de Cultura de Mutuípe (Mutuípe), Centro de Cultura ACM (Jequié), Centro de Cultura Amélio Amorim (Feira de Santana), Centro de Cultura de Alagoinhas (Alagoinhas), Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro), Cine Teatro Lauro de Freitas (Lauro de Freitas), Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima (Vitória da Conquista) e Centro de Cultura de Porto Seguro (Porto Seguro).

+ 1 Equipamentos Culturais - A convocatória Ocupe Seu Espaço faz parte da política de territorialização da cultura que já entregou dezenas de equipamentos totalmente reformados em menos de dois anos, com um investimento de mais de R$ 15 milhões. Além do Centro de Cultura de Porto Seguro, foram reinaugurados o Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro, e o Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, ambos em 2023. Além desses, foram reformados e entregues as bibliotecas Juracy Magalhães Junior, em Itaparica e em Salvador, além da sala pública de cinema Walter da Silveira, em Salvador. O Teatro Castro Alves está passando pela maior reforma de sua história e será o teatro mais moderno do país.

Outros centros de cultura também estão em reformas, como a Casa da Música, em Itapuã, e o Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, ambos em Salvador; o Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana; o Centro de Cultura de Guanambi; o Centro de Cultura Olívia Barradas, em Valença; o Centro Cultural de Alagoinhas e; o Teatro Dona Canô, em Santo Amaro, também estão sendo reformados. A Bahia terá ainda 23 CEUs da Cultura, equipamentos culturais com múltiplas possibilidades para fortalecer a produção e fruição artística e cultural em toda a Bahia.