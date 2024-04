Irecê e Iraquara recebem oficinas gratuitas de arte e cultura | A TARDE

A ONG Instituto Brasil Solidário realiza duas ações gratuitas e inclusivas de arte e cultura no interior da Bahia. Irecê e Iraquara já são antigas parceiras do IBS, onde atuam há mais de uma década, ambas com projetos que se tornaram lei, como o Dia Municipal da Leitura.

As formações serão realizadas nos dias 3, 4 e 5 de abril, na Escola Municipal Marcionílio Rosa, em Irecê (BA) e nos dias 8, 9 e 10 de abril, Escola Municipal Professora Zélia Ribeiro Coutinho, em Iraquara (BA). No último dia das oficinas, acontecem as apresentações de música, teatro, artes visuais, teatro de bonecos, oficinas criativas, leitura e fotografia promovidas pelos próprios participantes, em evento aberto ao público, de forma gratuita.

As ações vão desde formações em Teatro, Pintura e Desenho, Teatro de Bonecos, Música, Oficinas Criativas, Fotografia, até a capacitação em Mediação de Leitura, incluindo a construção de espaços literários e doação de acervo de 500 livros para cada município, além da entrega de um kit para as ações de leitura com fantoches, aventais, sacolas e tapetes literários. Para a proposta de educomunicação, cada escola receberá três câmeras fotográficas.

Utilizando materiais reciclados, reaproveitados e de fácil acesso na comunidade, as oficinas apresentarão ideias simples, replicáveis e que já são multiplicadas em 26 estados e mais de 400 municípios em todo o Brasil através da metodologia do PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação.

No eixo de Incentivo à Leitura, a escola ganhará espaços literários lúdicos e criativos, com mobiliários sendo construídos a partir da reciclagem. Os cantinhos de leitura terão pufes de pneus, prateleiras e nichos de paletes, além de almofadas, tapetes e aventais literários produzidos com retalhos.

Na Música, serão construídos instrumentos com materiais reutilizados, aproveitando carteiras que seriam descartadas na escola, baldes, tambores, canos de PVC e garrafas de vidro para a produção dos garrafones e vidrofones.

No Teatro de Bonecos, todos os personagens serão criados a partir de garrafas PET, pedacinhos de PVC e retalhos coletados pelos alunos da escola, além de elementos naturais de cada região, como sementes típicas e folhas, práticas que poderão ser mobilizadas de forma interdisciplinar nas atividades pedagógicas em sala de aula.

A expectativa da equipe do IBS em Irecê e Iraquara é grande, afinal, será o reencontro 13 e 15 anos após a primeira vez que estiveram nas cidades. “Temos histórias emocionantes de jovens que viraram radialistas, de mulheres semianalfabetas que voltaram para a escola e se tornaram empreendedoras, isso é muito gratificante”.

Formações EaD

O Instituto Brasil Solidário está ainda com inscrições abertas para os cursos EaD – Ensino a Distância, que envolvem desde formações em História da Arte, Desenho e Pintura, Xilogravura, Fotografia, Rádio Escolar, Incentivo à Leitura, Música, Oficinas Criativas, Primeira Infância, Teatro de Bonecos até capacitação em oficinas de planejamento familiar e atividades com conceitos de sustentabilidade.

As formações são oferecidas de forma gratuita, incluindo acesso a todo o conteúdo da plataforma, além de aulas interativas com participação de profissionais da educação das cinco regiões do Brasil. As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.

Serviços Oficinas Práticas em Irecê (BA) - Dias 3, 4 e 5 de abril Horário: 8h às 16h Local: Escola Municipal Maria Bacelar de Santana Oficinas Práticas em Iraquara (BA) - Dias 8, 9 e 10 de abril Horário: 8h às 17h Local: Escola Municipal Professora Zélia Ribeiro Coutinho