Itapuã recebe projeto que promove intervenções artísticas no bairro

Farol de Itapuã - Foto: Divulgação

O bairro de Itapuã, em Salvador, receberá entre os dias 10 de outubro e 25 de novembro deste ano o projeto Ruas das Artes que promove um corredor de expressões artísticas e culturais com coordenação geral de Lindomar Luis, direção artística de Klaus Schueneman e produção executiva de Ivana Muzenza. A programação, gratuita e aberta ao público, inclui homenagens a diversidade cultural baiana por meio de esculturas, painéis, grafites, som ambiente, vernissage e visitas guiadas.



“Moro em Itapuã há 6 anos, mas frequento o bairro desde criança, meu filho mais novo nasceu praticamente em itapuã e minha esposa, Renata Oliveira, mora em itapuã desde a adolescência. A idéia do projeto nasce, além do diálogo com Klaus Schuenemann sobre a necessidade de realizarmos algum projeto artístico no bairro, de uma conversa que tive com Renata, que me provocou sobre o fato pitoresco e único em Salvador de diversas ruas na proximidade do Farol de Itapuã receberem nomes de linguagens artísticas e que seria um bom local para realizar um projeto. Acredito que este projeto tem um potencial enorme de impacto e de se tornar referência em intervenções urbanas em Salvador e no Brasil. Com este projeto, poderemos agregar mais uma referência ao bairro de Itapuã, conhecido pelas suas praias, pelos pescadores, pela lavagem, pelas Ganhadeiras de Itapuã, pelo poeta Vinicius de Morais e sua poesia, por Dorival Caymmi e agora pelas Ruas das Artes”, compartilha Lindomar Luis, coordenador geral do projeto.

O projeto visa resgatar e celebrar a história artística de Itapuã em dez ruas do bairro, sendo elas: Rua da Prosa, Rua dos Versos, Rua do Romance, Rua da Poesia, Rua do Teatro, Rua da Música, Rua da Literatura, Rua da Canção, Rua do Cinema (Rua Nova Canaã) e Rua das Artes Plásticas (Rua Olindina). A intenção é conectar tradições locais a manifestações contemporâneas, criando um ambiente interativo e vivo para moradores e turistas.

“Vejo que é um lugar que além de belo e inspirador, possui uma grande riqueza cultural. O Projeto 'Rua das Artes' visa agregar ainda mais a arte ao local, valorizando a cultura e a beleza, disponibilizando a todos o desfrute da arte. Nossa expectativa quanto à criação do projeto, além da expressão do belo, é causar um impacto nas pessoas, interagir com algumas obras e trazer uma reflexão de como tornar o meio em que vivemos mais agradável e valorizado. Serão 10 artistas nesta edição e espero que o projeto seja bem aceito pela população em geral e que retorne no futuro com outros artistas e olhares sobre nosso tão boêmio e cultural bairro de Itapuã”, contou Klaus Schuenemann, diretor artístico.

Cronograma de atividades:

Ação educativa na Escola Municipal Lagoa do Abaeté com produção de obra de arte pelo artista Willyams Martins e estudantes – 09 e 10/10/2024

Performance urbana com a artista Ieda Oliveira - 11/10 (tarde)

Pintura do mural de graffiti com a artista Ananda Santana - 19 a 20/10

Pintura e intervenção urbana com o artista Yosh José - 21 a 22/10

Montagem das intervenções urbanas com os artistas Jô Felix e André Fernandes - 23/10

Montagem das intervenções urbanas com os artistas Roque Sena e Roque Sena Filho, Elson Junior, Ieda Oliveira e Devarnier Hembadoom - 24/10

Montagem com os artistas Péricles Mendes e Willyams Martins - 25/10/2024

Vernissage - 26/10

Visitas guiadas - 27/10 a 25/11

Serviço:

O que: Projeto Ruas das Artes. Intervenções artísticas nas ruas de Itapuã

Local: Itapuã

Quanto: Gratuito e aberto ao público

Classificação indicativa: Livre