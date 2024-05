Julian Marley, Luiz Caldas, FLIPF e mais: confira a agenda da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Daniel Ferreira apresenta o show "Vai Viver Comigo ou vai me ver Vivendo?" no sábado, 18, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho.

Já no domingo, o público infantil é convidado a se divertir com 'Os Três Porquinhos', às 11h, no Teatro Módulo.

Na música, Julian Marley, filho do rei do reggae Bob Marley, se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no domingo, 19.

Explore as opções e planeje-se:

MÚSICA

➡️ Julian Marley & The Uprising

📅 Quando: Domingo, 19

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 180

➡️ Humberto Gessinger - ""Quatro Cantos de um Mundo Redondo""

📅 Quando: Sábado, 18

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 80 e R$ 180

➡️ “Kalunga” - um rito para abrir os caminhos

📅 Quando: Sexta, 17

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Casa do Benin

💲 Quanto: Gratuito"

➡️ Tiganá Santana - Caçada Noturna

📅 Quando: Quarta, 22

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 100

➡️ Jelin - ópera em dois atos de Aldo Brizzi

📅 Quando: Quinta, 16, sexta, 17, e sábado, 18

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Salesiano

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 50

➡️ Sarau Casa Verde Itapuã

📅 Quando: Quinta, 16

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Casa Verde Itapuã

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Todo Domingo no Parque

📅 Quando: Domingo, 19

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Parque do Queimado

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Samba na Praia - Grupo Gostar de Samba

📅 Quando: Segunda, 20

⏰ Horário: 14h30

📌 Onde: Praia de Amaralina

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Samba na Segunda

📅 Quando: Segunda, 20

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Lava Jato CBX

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Forró na Varanda

📅 Quando: Terça, 21

⏰ Horário: 19h30

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 50

➡️ Sarau da Casa da Mãe

📅 Quando: Terça, 21

⏰ Horário: 21h45

📌 Onde: Casa da Mãe

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Arraiá do Luiz - Luiz Caldas, Dorgival Dantas e Banda UTX

📅 Quando: Sábado, 18

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Chácara Baluarte

💲 Quanto: R$ 120

➡️ Forró no Parque - Jeanne Lima convida Leo Estakazero, Lívia Mattos e Forró do Tico

📅 Quando: Domingo, 19

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Quincas Berro D’Água

EXPOSIÇÃO

➡️ Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

➡️ África: Primeiro Coração

📅 Quando: Segunda a sexta até 18 de junho

⏰ Horário: 9h00 às 13h00 e das 13h00 às 16h00

📌 Onde: Centro Cultural Casa de Angola na Bahia

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito - Até R$ 10"

➡️ Migrantes

📅 Quando: Até 16 de junho

📌 Onde: Teatro Gregório de Mattos

💲 Quanto: Gratuito

LITERATURA

➡️ 5ª FLIPF - Festa Literária Internacional da Praia do Forte

📅 Quando: De quinta, 16, a domingo, 19

⏰ Horário: 9h

📌 Onde: Vila da Praia do Forte

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Lançamento do livro “Por que as nuvens choram?”, de Ricardo Ishmael

📅 Quando: Domingo, 19

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Salvador Shopping

💲 Quanto: Gratuito

TEATRO

➡️ Rabiscando Piadas - Stand Up Comedy

📅 Quando: Sábado, 18

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 25 e R$ 70

➡️ 3 Maneiras de Tocar no Assunto

📅 Quando: Quinta-feira, 16

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Gratuito (Retirada na bilheteria do TCA)"

➡️ Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui)

📅 Quando: Sábado, 18

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 40 R$ 80

➡️ Fanta & Pandora

📅 Quando: Sexta, 17

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

➡️ Espetáculo Filipa

📅 Quando: Sábado, 18, e domingo, 19

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do TCA

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Os Três Porquinhos

📅 Quando: Domingo, 19

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 80

➡️ Daniel Ferreira em ""Vai Viver Comigo ou vai me ver Vivendo?""

📅 Quando: Sábado, 18

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ Auto da Compadecida

📅 Quando: Quinta a domingo até 19 de maio

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Varanda do SESI Casa Branca

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Mais Pra Lá Do Que Pra Cá

📅 Quando: Sexta, 17

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Gregório de Mattos

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ Das ‘coisa’ dessa vida…

📅 Quando: Sextas, sábado e domingos de maio

⏰ Horário: Sexta às 19h; sábado e domingo às 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20

➡️ Dolly

📅 Quando: Sextas de maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40"

➡️ Chiquita com Dendê

📅 Quando: Sábado, 18

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Molière

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 80

OUTROS

➡️ 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia

📅 Quando: Sexta, 17, e sábado, 18

⏰ Horário: 10h às 22h (sábado) 10h às 19h (domingo)

📌 Onde: Arena Fonte Nova

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Festival Salvador Jazz 2024

📅 Quando: Sábado, 18, e domingo, 19

⏰ Horário: 18h (sábado) 17h (domingo)

📌 Onde: Largo da Mariquita

💲 Quanto: Gratuito

