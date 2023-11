Liberatum faz parte da abertura da programação do Novembro Negro | A TARDE

Realizado pela primeira vez no Brasil, com apoio do Governo do Estado, o Festival Liberatum faz parte da abertura da programação de ações estaduais para o Novembro Negro, mês da Consciência Negra no país. A maior parte das atividades do evento será realizada na capital baiana, de 3 a 5 de novembro, no Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio. Os ingressos são gratuitos e foram disponibilizados nesta sexta-feira, 27, através da plataforma do Sympla.

Os detalhes do Festival foram divulgados nesta quinta-feira, 26, durante coletiva de imprensa online com a participação do secretário de Turismo, Maurício Bacellar, do presidente do Grupo Liberatum, Pablo Ganguli, e do presidente nacional do Liberatum, Filipe Ratz.

Entre as atividades que serão realizadas pelo Governo do Estado, estão painéis temáticos, roteiros turísticos, exposição de artesanato, feira de produtos da agricultura familiar e show. Além de estrutura para arrecadação de alimentos para o programa Bahia Sem Fome. Os três painéis terão temas relacionados ao mês da Consciência Negra.

O primeiro painel será sobre “Afrofuturismo – ancestralidade, inovação e transformação”; o segundo com o tema “De quem é o papel de promover a diversidade?”; e o terceiro sobre “A consciência do escritor.” Ainda será montado um espaço de 270 metros quadrados para abrigar uma Feira de Artesanato e de produtos da Agricultura Familiar, todos de origem da Bahia.

Durante a coletiva, o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, destacou a importância de sediar o evento. “Poder abrigar um evento internacional, no momento em que o Brasil passa a ocupar um papel de destaque na política mundial, reafirmando sua vocação democrática e seu compromisso com a democracia, é um grande orgulho. Vamos poder mostrar para o mundo a força cultural da nossa terra, iniciando as comemorações ao mês da Consciência Negra”.

Doação de alimentos e visitação a Blocos Afros

Durante o evento, no Centro de Convenções de Salvador e durante o show de encerramento, na Praça Visconde Cayru, no dia 5 de outubro, os participantes do Liberatum poderão participar da campanha de doação de alimentos coordenada pelo programa Bahia Sem Fome. Serão montados estandes para arrecadação de donativos.

O Governo da Bahia também vai oferecer, por meio da Setur-BA, um receptivo especial e visitação a Terreiros de Candomblé e a sedes de Blocos Afros para participantes e personalidades.

O Liberatum

Criada em 2001, o Liberatum é uma organização internacional que exalta a cultura negra e já realizou o festival em 13 países, difundindo os ideais de inclusão, com a participação de expoentes das artes, negócios e tecnologia. “Queremos criar conexões, ajudar pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos. É aproveitar essa oportunidade para abrir novas portas e oportunidades”, comentou o presidente global do Grupo Liberatum, o indiano Pablo Ganguli.

“A programação está conectada com as ações que já são desenvolvidas pelo Governo para atrair turistas. A Bahia é líder como a grande porta de entrada do turismo internacional do país, seja pela infraestrutura implantada, seja pela força do nosso turismo étnico-afro”, ressaltou Maurício Bacelar.

Esse ano, o evento vai reunir personalidades como os artistas Viola Davis, Angela Bassett e a vocalista da banda Blondie, Debbie Harry. Também participam do evento celebridades nacionais como Alcione, Taís Araújo e Lázaro Ramos, além de atrações baianas como Luedji Luna, Lazzo Matumbi e grupo Ilê Aiyê.