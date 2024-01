Lula sanciona lei que inclui Luiz Gonzaga entre heróis da pátria | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos na segunda-feira, 8, a lei que confere o título de Herói da Pátria ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com isso, o nome do músico e sanfoneiro passa a integrar o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília, como forma de homenageá-lo pela imensa representação na cultura popular brasileira, em especial a nordestina.

“O sanfoneiro foi um dos principais responsáveis por popularizar a música nordestina em todo o país, como o forró, xote e, em especial, o baião, gênero de música e dança popular, sendo por isso considerado o “Rei do Baião”. Luiz Gonzaga não apenas cantava e tocava, mas demonstrava até em suas vestimentas características sertanejas, como chapéu e sandália de couro e o gibão, vestimenta comum entre vaqueiros nordestinos”, diz nota do governo central.

A lei é fruto de um projeto de lei do ex-senador Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), aprovado pela Comissão de Educação do Senado em agosto de 2019 e, posteriormente, também na Câmara dos Deputados, em 2023.

Biografia

Luiz Gonzaga nasceu em 13 de dezembro de 1912, em Exu, município de Pernambuco. Era filho de Ana Batista de Jesus e de Januário José dos Santos, conhecido nas redondezas como Mestre Januário por também dominar a sanfona. Luiz Gonzaga o eternizou na música “Respeita Januário”. Gonzagão faleceu aos 76 anos, em 2 de agosto de 1989. Em seu legado, deixou mais de 50 discos compactos e 44 discos de vinil e a consolidação da música nordestina em todo o país.