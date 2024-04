Malik Yoba quer transformar Salvador no maior destino de africanos | A TARDE

Astro da comédia "Jamaica Abaixo de Zero", o ator Malik Yoba afirmou que pretende transformar Salvador "no maior destino de pessoas africanas dentro de toda diáspora". Ele e o empresário Nana Baffour participaram do evento “Ritmo e Raízes: Celebrando Arte, Diversidade e Desenvolvimento” na Casa Rosa, em Salvador.

Durante a visita à capital baiana, ele expressou interesse em investir na cidade, destacando o potencial cultural e econômico da região. O encontro também contou com performance do grupo Quabales e do cantor, ativista e representante do bloco Ilê Aiyê, Lazzo Matumbi.

"Eu moro há treze anos no Brasil e sou apaixonado pelo seu povo, sua gente e principalmente sua cultura. Penso que Malik e os brasileiros têm muito em comum e é apenas o começo de vários projetos que temos por aqui.”, destacou o empresário.

Nana Baffour e Malik Yoba tambem visitaram o Quabales e a Focus Moda, projeto de inclusão de jovens periféricas por meio da moda, teatro e dança.

Ambos tiveram reuniões com ativistas e autoridades, como o vereador Silvio Humberto e Mércia Porto Barata, da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial (SPIR), órgão ligado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia (Sepromi), além de Mila Paes, secretária de desenvolvimento.