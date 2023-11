“Marca definitiva”, diz Guerreiro sobre Novembro Negro | A TARDE

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro ressaltou, na manhã desta sexta-feira,17, que as ações no mês de Novembro Negro foram muito importantes para a capital baiana.

“Eu acho que a Prefeitura Municipal de Salvador, colocou a marca definitivamente no Novembro Negro e a cidade tem muito a ganhar com isso, porque a gente está criando, calendarizando algo que é muito importante para a cidade, para o estado, o país e até agora o resultado tem sido muito positivo”, declarou, durante o Desfile Salvador Capital Afro e Caminhada do Samba, no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro.

Entre as medidas que Guerreiro ressaltou, foi a reinauguração do Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira (Muncab), que segundo o presidente da FGM, “já está batendo todos os recordes de visitação com a exposição “Defeito de Cor” e o Afropunk.

“São eventos que vieram para ficar. Isso que eu acho mais importante. Não vai passar a ideia, que todo novembro a gente tem essa programação e vai somando com mais e mais", disse.