Marcelo Sangalo revela talento de cantor e divide opiniões; assista

Em alguns shows de Ivete, Marcelinho, como é apelidado pela família e amigos, também já mostrou talento na percussão - Foto: Reprodução

O filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, de 14 anos, compartilhou na redes sociais, neste sábado, 14, um vídeo mostrando o talento que puxou da mãe.



Em storie do Instagram, o herdeiro apareceu cantando uma música do estilo Trap, usando a técnica "Auto-Tune", um processador de áudio responsável por “corrigir” e ”afinar” notas vocais e instrumentais.



Em alguns shows de Ivete, Marcelinho, como é apelidado pela família e amigos, também já mostrou talento na percussão.

Durante desfile no circuito Barra-Ondina, no carnaval de Salvador deste ano, a cantora sentou ao lado do filho, lhe deu um beijo no rosto, alisou as costas do menino e ainda mostrou preocupação ao lembrá-lo de beber água.

Confira: