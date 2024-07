Confira onde assistir as finais da Copa América e Eurocopa

Torcedor poderá ver os dois jogos em todo o Brasil pela televisão e pela internet - Foto: ANDREI PUNGOVSCHI | AFP

Dois campeões serão definidos neste domingo, 14, com a realização das finais da Eurocopa e da Copa América no mesmo dia. A partir das 16h, a Espanha e Inglaterra definem quem fica com a taça europeia, em decisão que será realizada no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

Ainda hoje, mas às 21h, a Argentina e a Colômbia entram em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA, para definirem o vencedor da competição sul-americana.

O torcedor poderá ver os dois jogos em todo o Brasil pela televisão e pela internet, além de uma opção paga em ambos os casos também. Confira onde assistir as finais:

Eurocopa

A decisão da Eurocopa terá exibição ao vivo da TV Globo, que escalou equipe formada pelo narrador Gustavo Villani e os comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes. O Globoplay retransmite o sinal da TV Globo para todo o país na internet.

Outra opção gratuita para assistir Espanha x Inglaterra será a CazéTV, canal operado pela LiveMode em parceria com o streamer Casimiro Miguel. O sinal estará disponível no canal da CazéTV no YouTube, na Twitch, no Mercado Play (plataforma de streaming do Mercado Livre), e também no canal 2000 da Samsung TV Plus, acessível em smart TVs da marca. Os assinantes do Amazon Prime Video também terão acesso ao jogo no canal de Casimiro. O Sportv também transmite o jogo.

Copa América

Já a final da Copa América também terá transmissão da TV Globo em sinal aberto. O Globoplay também retransmite o sinal da emissora na internet.