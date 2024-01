Margareth Menezes enaltece Lavagem do Bonfim: “Muito importante” | A TARDE

A ministra da Cultura Margareth Menezes enalteceu a Lavagem do Bonfim, uma das festas mais aguardadas do calendário baiano e que acontece nesta quinta-feira, 11, em Salvador. Todos os anos, milhares de pessoas caminham rumo à Colina Sagrada para o tão tradicional festejo.

Em conversa com a imprensa durante a festa, Margareth, que é soteropolitana, afirmou que sempre foi à Lavagem do Bonfim. “É um momento importante para nós da religiosidade, da cultura e da fé. Esse ano estourou. Está mais do que estourada a Festa do Bonfim. É muito importante”, celebrou.



Para a ministra, a presença das pessoas “já dá um bom testemunho do valor desse momento para os baianos e brasileiros”.