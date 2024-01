Lavagem do Bonfim: saiba como curtir a festa sem prejudicar a saúde | A TARDE

Após os festejos de fim de ano, a população de Salvador já aproveita as atrações de janeiro. E uma das principais festas populares acontece nesta quinta-feira, 11: a Lavagem da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim. O evento, que reúne o sagrado e o profano, vai receber milhares de baianos e turistas e promete esquentar ainda mais o verão na capital baiana.

Diante do aumento do calor e das já conhecidas temperaturas elevadas do verão de Salvador, o Portal A TARDE conversou com fiéis que vão marcar presença na Lavagem do Bonfim e revelaram os cuidados necessários para evitar problemas de saúde durante o percurso.

O estudante Douglas Corrêa já sabe o que fazer. Recuperado de uma hospitalização ocorrida no ano passado, ele vai curtir a caminhada e pagar uma promessa, e afirma ser fundamental beber água durante o trajeto e utilizar protetor solar antes de sair de casa.

"Vou para a Lavagem do Bonfim. Eu tomo muito pouco sol, então sempre saio com algo para cobrir meu rosto, protetor solar, óculos escuros e água. Em qualquer tipo de festa ou praia, ou que eu precise estar exposto ao sol durante o dia. Eu estou tão feliz que chegou de novo. A expectativa é pagar uma promessa, eu tive uma hospitalização e eu vou pagar uma promessa simples. Fazer todo o percurso e poder aproveitar e curtir bastante a festa no final", destaca.

O vendedor ambulante Régis Chip também já está preparado para a caminhada. Ele fez questão de afirmar que não gosta de ficar parado, mas lembrou a importância de se manter hidratado durante as horas de festa.

"Eu sempre levo uma garrafinha de água, gosto de andar, ficar circulando. Só vou até o ferry-boat, não aguento chegar até lá (no Bonfim). Vai dar muita gente, muito turista. Vou lá e volto, no mesmo esquema que eu faço. Vocês que vão caminhar até o Bonfim, têm que tomar muita água, se hidratar", conta.

Unindo as preocupações físicas com a fé, o ambulante Adamastor Antônio dos Santos falou sobre a preparação para participar da Lavagem do Bonfim. "Tem que botar uma camisa térmica, aquele protetor solar e, em primeiro lugar, pedir proteção a Deus. Ir com o nosso coração limpo. Muita água, um chapéu e um protetor."

Participantes citam quais cuidados tomam durante a caminhada | Foto: Raul Spinassé | Ag. A Tarde

Cuidados necessários para lidar com o calor



A nutricionista Carolina Dias alerta para a necessidade de repor os líquidos perdidos através do suor. Durante a exposição ao calor, é importante evitar a desidratação, condição que pode prejudicar o público durante a longa caminhada entre as Igrejas da Conceição da Praia e do Bonfim.

"A desidratação ocorre quando o corpo perde mais líquidos do que consome. Os sintomas incluem sede intensa, boca seca, urina escura e concentrada, fadiga, tontura e até mesmo desmaio. Em casos mais graves, a desidratação pode levar a problemas de saúde sérios, como insolação e exaustão pelo calor", explica.

Nutricionista alerta para a reposição de líquidos durante a festa | Foto: Divulgação

Para a nutricionista, beber água regularmente é necessário mesmo quando a pessoa não está com sede. Ela aponta também que crianças e idosos fazem parte do público mais propenso a apresentar problemas mais graves em caso de desidratação. A utilização de roupas leves também pode ser uma ação relevante.

Tradicional nas festas de rua de Salvador, a cerveja também deve ser alvo de atenção do público. Carolina Dias ressalta que o álcool possui propriedades diuréticas, responsáveis por aumentar a produção de urina e pode levar à desidratação. O álcool também dilata os vasos sanguíneos, o que pode dificultar a dissipação do calor do corpo.

Ela recomenda que bebidas alcoólicas sejam consumidas com moderação e sempre acompanhadas de água. "Se você optar por consumir bebidas alcoólicas durante o calor intenso, é importante fazê-lo com moderação e tomar medidas para se manter hidratado. Beba água regularmente para repor os líquidos perdidos e evite o consumo excessivo", avisa.

Alimentação

Outro ponto a ser observado em eventos com exposição ao sol é a alimentação. Carolina Dias afirma que consumir alimentos mais refrescantes pode contribuir positivamente para quem quer aproveitar melhor a festa. Frutas como melancia, melão, abacaxi, morangos e uvas podem compor a dieta da população que quer fazer a tradicional caminhada. Saladas, sanduíches e bebidas saudáveis também são importantes.

Para aproveitar a conhecida feijoada disponibilizada no comércio local, a nutricionista dá dicas importantes para facilitar o processo digestivo.

"A feijoada é um prato delicioso, porém pode ser um pouco pesada. É possível encontrar um equilíbrio ao combiná-la com saladas e muito líquido. Além disso, como citado anteriormente, evite consumi-la com excesso de álcool, pois tudo isso piora a desidratação e o superaquecimento", relata.

"Acredito que o principal seja o equilíbrio. Estar em lugares leves, buscar sombra, sem tanta aglomeração, se hidratar, evitar excesso de álcool e se alimentar bem. O conjunto das coisas é importante", finaliza.

Consequências da alta exposição ao sol



Além da alimentação e hidratação, também é preciso ficar atento à pele. A dermatologista Marília Acioli aponta que o protetor solar é uma ferramenta importante para evitar queimadura pela exposição ao sol, mas destaca também que a melhor proteção é a utilização do tecido.

"Então o uso de chapéus, bonés, roupas leves, porém de manga comprida, vão ajudar nessa proteção quando a gente já sabe que vai ficar longas horas expostas ao sol. E também procurar ambientes com sombra quando for possível. Então, ao longo da lavagem, tentar se proteger em uma sombra ou até levar um guarda-chuva para proporcionar essa sombra ao longo da caminhada também ajuda bastante”, relata.

Dermatologista destaca que a melhor proteção contra o sol é a utilização de tecido, além do protetor | Foto: Divulgação

Em caso de queimaduras solares, a dermatologista sugere a utilização de hidratantes corporais. Ela lembra também que remédios caseiros não são indicados.



“Fez a caminhada, exagerou no sol e a pele ficou queimada, ardendo, doendo. Neste caso, também hidratar bastante porque, se houve a queimadura solar, houve uma longa exposição ao sol. Lembrar que essa pele vai ficar inflamada, então ela tende a puxar mais água também. E aí usar hidratantes, nada de ficar usando remédios caseiros nesses locais de queimadura. Usar hidratantes corporais próprios para essa região, fazer um controle da dor, usar os analgésicos que a pessoa já tem o costume e, no caso de mal-estar, sonolência, tontura, procurar atendimento médico”, aponta.