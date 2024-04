Micareta de Feira terá primeira princesa trans da história; confira | A TARDE

A Micareta 2024 de Feira de Santana nem começou e já deu um show de inclusão. A operadora de telemarketing Ariele Cerqueira, 27 anos, foi eleita a primeira Princesa transexual da história do evento, nesta sexta-feira (5).

Além de Ariele, foram escolhidos Deivision Alves Santos, com 107kg, como o Rei Momo, Lorena dos Santos Lima Martins, recebeu a coroa de rainha e Andressa Almeida de Jesus, foi escolhida a 2ª Princesa. Ao todo chegaram na fase final 10 mulheres e seis homens.

O Rei Momo e a Rainha recebem 2,500 reais cada, enquanto as princesas recebem 2 mil reais, como premiação por terem sido escolhidos.

A maior festa de trios elétricos do interior do Brasil irá acontecer dos dias 18 á 21 de Abril e trará diversas atrações regionais e nacionais como, Bell Marques, Thiago Aquino, Léo Santana, Timbalada, É o Tchan, Oh Polêmico e muito mais.