Morre aos 86 anos ator que interpretou Tarzan

Aos 28 anos, à época, Ely se destacava pelo porte alto e atlético, com 1m 98, além da dedicação às artes cênicas - Foto: Reprodução Instagram @ronelyofficial

O ator Ron Ely que interpretou Tarzan na série da NBC no final dos anos 60, morreu aos 86 anos. A filha do ator, Kirsten Ely confirmou a informação à imprensa e disse que Ron Ely morreu no dia 29 de setembro, em casa em Hereford, no Texas.

Nascido em 21 de junho de 1938 também em Hereford, no Texas, Ron Ely foi o 15º ator a interpretar o Tarzan em série de tv.



Leia Mais:

>> Neymar tem traição exposta por influencer: “Primeira piriguetinha”

>> Bilionário, Gusttavo Lima ganha celular caríssimo de fã

Aos 28 anos, à época, Ely se destacava pelo porte alto e atlético, com 1m 98, além da dedicação às artes cênicas e conhecimento profundo da obra de Edgar Rice Burroughs, autor dos romances de Tarzan.