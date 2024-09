Mostra SESI de Cinema Baiano acontece gratuitamente de 11 a 16/09

- Foto: Divulgação

O Cine SESI – Mostra SESI de Cinema Baiano acontece entre 11 e 16 de setembro, no Centro Cultural SESI Casa Branca, em Salvador. Em sua primeira edição, regido sob o tema "Bahia Presente", com uma vasta exibição de produções cinematográficas baianas em cartaz, a Mostra tem a missão de apresentar às pessoas o que está sendo feito no estado em matéria de cinema.

"A meta é ocupar esse espaço gratuito, maravilhoso e inclusivo que o SESI Casa Branca oferece, para conquistar olhares e corações para a indústria criativa do cinema baiano", complementa Davi Cavalcanti, o VJ Gabiru, também curador do Cine SESI.

Leia mais:

>>> "Ó Paí, Ó 3"? Lázaro Ramos comenta possível continuação e revela projeto

>>> Daniela Mercury nega 'morte' do Axé: "Estamos vivos e produzindo"

No cronograma, cabem ainda ações lúdico-formativas para crianças e adolescentes, uma performance inédita de live cinema, executada pelo próprio Gabiru mais outros artistas, e apresentações de DJs e VJs.

As obras são organizadas em Sessões Mais Que Cinema, com produções relacionadas à música; Sessões Baianinha, com filmes infanto-juvenis; Sessões Presença exibem filmes contemporâneos de tema livre e com êxito de crítica e/ou plateia; e Sessões de Abertura e Extra. Os diretores e diretoras são convidados a uma breve conversa com o público.

Oficinas gratuitas

As aulas, com inscrições já encerradas, serão "Oficina Audiovisual com Celular", com Gabriel Teixeira, diretor de fotografia, e Lara Beck, diretora, montadora e educadora audiovisual; "Oficina de Assistente de Câmera", com Fabíola Silva, diretora de fotografia e uma das idealizadoras da CineQuebrada; e "Oficina Roteiro Para Iniciantes", com Ana do Carmo, diretora e roteirista baiana, vencedora de mais de 20 prêmios.