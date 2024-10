Musical "Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz" chega em Salvador

- Foto: Divulgação

Nos dias 19 e 20 de outubro, Salvador recebe pela quarta vez, o musical "Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz" com o ator Rogério Silvestre interpretando o grande ícone da MPB. O espetáculo, que conta com 90 mim de duração, direção assinada por Breno Carvalho, direção musical de Cacá Franklin e participação especial da cantora baiana Maira Lins, será apresentado no Teatro Jorge Amado, às 20h.

Tenho o maior carinho por Salvador. Sempre tivemos sessões muito lotadas. Depois que saímos de Salvador, passamos por várias outras capitais. No Rio de Janeiro, somos sucesso de público até hoje. Salvador foi o grande pontapé para o espetáculo Ator Rogério Silvestre

Com 25 anos de carreira, Rogério já atuou em 33 outras peças e produziu 60, além de possuir em seu currículo também, participações na TV Globo, Record e curtas metragens.

O texto de "Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz", do poeta e letrista Gildes Bezerra, conhecido por também escrever roteiros teatrais e de shows, preserva a memória de Gonzaguinha, reúne artes cênicas e muita música no palco, além de contar a história em versão poética da vida e obra de um dos maiores cantores e compositores da música brasileira, que iniciou sua trajetória na década de 60 em meio aos tropeços da ditadura militar, morreu aos 45 anos em 1991.



O musical surgiu no interior do Sul de Minas, em Itajubá, entre os anos de 2008/2009, é destaque por onde passa e já foi visto por mais de 200 mil pessoas pelo país.

Com um elenco formado por seis pessoas, entre ator, cantores e banda ao vivo, a peça traz um repertório com releitura de 14 músicas, como "Explode Coração", "Recado", "Começaria tudo outra vez", "Moleque", "O que é o que é?", dentre outras, que misturam xote, samba, baião e uma romântica e foram gravadas pelos maiores nomes da MPB, como Maria Bethânia, Zizi Possi, Simone, Fagner, Ângela Maria, Cauby Peixoto e o próprio Wagner Tiso que já participou algumas vezes do espetáculo.



Os ingressos estão à venda através do Sympla. Mais informações: 71 3561-5694.