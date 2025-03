Netinho chega ao último dia de Carnaval internado e sem diagnóstico

Netinho tem publicado vídeos diários sobre sua evolução no Aliança Star - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Netinho completa, nesta terça-feira, 4, oito dias internado no Hospital Aliança Star, ainda sem diagnóstico. O artista chegou à unidade hospitalar na terça anterior, 25 de fevereiro, com dor nas costas e dificuldade de caminhar.

Nesta manhã, Netinho publicou um vídeo nas redes sociais falando de sua evolução. Segundo ele, já foi possível realizar caminhadas e exercícios no jardim do Aliança Star.

“Oitavo dia aqui no Hospital Aliança Star em Salvador/BA. Tudo seguindo de acordo com a programação dos médicos. Ontem pude tomar sol no jardim que há aqui no 4° andar. Choveu cedo mas depois o sol abriu”, publicou Netinho, nas redes sociais.

“Hoje vou outra vez e vou filmar. Sigo fazendo as duas sessões diárias de caminhadas e exercícios físicos com fisioterapeutas”, acrescentou o cantor.

Netinho tinha uma programação de seis shows divididos por cinco dias de Carnaval em outros estados do Brasil. Entretanto, devido ao seu problema de saúde, precisou cancelar as apresentações da folia de 2025.