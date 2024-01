Noite da Beleza Negra vira Patrimônio Cultural da Bahia | A TARDE

Após 43 edições, a Noite da Beleza Negra, que celebra anualmente, além da beleza, a cultura afro-brasileira e a resistência negra, foi reconhecida Patrimônio Cultural da Bahia. O evento do Ilê Aiyê marca a escolha da Deusa do Ébano que representa o bloco.

A decisão foi publicada na última semana, mas o reconhecimento foi assinado durante a cerimônia que acontece neste sábado, 13, e em cerca de um ano e meio, o documento definitivo será entregue, segundo o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

"O nosso Carnaval terá o tema que será uma homenagem aos 50 anos dos blocos afros no mundo a partir da Bahia. Aqui, por exemplo, o Ilê Aiyê, só essa edição agora é a 43ª noite da beleza negra. Então, nós vamos homenagear os bloco afro este ano. Mas hoje aqui também tem uma simbologia muito forte para mim", contou o gestor ao Portal A TARDE.



"Nós publicamos na semana passada e hoje à noite eu vou assinar daqui a pouco o reconhecimento da beleza negra, como património cultural do estado da Bahia". O governador pontua ainda que a festa marca o início do Carnaval 2024.

"Essa festa de hoje é a abertura do Carnaval e a gente começa tendo as mulheres como protagonistas. A Beleza Negra vai ter toda força, expressão, inteligência da mulher. Quero parabenizar o bloco e agradecer a oportunidade de estar aqui".

Com o tema “Afro dos Afros” e apresentação de Arany Santana, Sandro Teles e Val Benvindo, o roteiro do espetáculo da 43ª Noite da Beleza Negra passeia pela história de emoção e luta do Mais Belo dos Belos. São finalistas e grandes estrelas da noite as candidatas Barbara Cristina Sá Sacramento (33), Caroline Xavier de Almeida (25), Cecília Cadile da Silva Santos (33), Cibele Mariah da Silva Santos (35), Daiane de Souza Conceição (31), Isis Renata do Espírito Santo Dantas Nascimento (28), Larissa Valéria Sá Sacramento (29), Lorena Xavier Silveira Bispo (21), Nadine Ferreira Borges (32), Rafaela Rosa Silva Oliveira Leite (28), Sarah Moraes dos Santos (26), Stephanie Ingrid Silva Sousa de Deus (22), Stephanie Mascarenhas Lobo Brito (25), Tainã de Palmares (30) e Thuane Vitória Pereira Santana (26).

A candidata classificada em 3º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a candidata classificada em 2º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 3.000,00 (três mil reais). A candidata classificada em 1º lugar ganhará como prêmio um Troféu Deusa Do Ébano 2023, uma fantasia e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).