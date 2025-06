O que fazer em Salvador: shows de Elba Ramalho, Marina Lima e mais

Agenda Cultural: Marina Lima, Elba Ramalho, Marcia Castro e muito mais - Foto: Divulgação

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas juninos a rock'n'roll.

🎶 MÚSICA

⏭️ Arraiádunzinho – O Samba Junino e Nossas Raízes

▪️ Atrações: Escola Olodum

▪️ Quando: 14 de junho, a partir das 14h

▪️ Onde: Largo Tereza Batista – Pelourinho

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Arrasta Pé da Paz

▪️ Atrações: Jairo Barboza e Dan Valente

▪️ Quando: 15 de junho, a partir das 16h

▪️ Onde: Fim de Linha, Praça Fernando Hupsel de Oliveira, no bairro da Mata Escura

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Varanda Quabales

▪️ Atrações: Quabales Banda, DJ Set e Jam Session

▪️ Quando: 13 de junho, entre 17h e 22h

▪️ Onde: Rua Aurelino Silva, 385, Nordeste de Amaralina

▪️ Ingressos: Grátis



⏭️ Viola de Doze no Fest Licor

▪️ Quando: 15 de junho, a partir das 14 horas

▪️ Onde: Espaço de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

| Foto: Clara Pessoa /Ag. A TARDE

⏭️ Arraiá Encantado

▪️ Atrações: Personagens mágicos da Cia Kika Tocchetto e trio de forró

▪️ Quando: 14 de junho, a partir das 15h

▪️ Onde: Shopping Paseo

▪️ Ingressos: Grátis

⏭️ Show Marcela Bellas - Dia dos Namorados

▪️ Atrações: Marcela Bellas

▪️ Quando: 12 de junho, 21h

▪️ Onde: Largo Tereza Batista (Pelourinho)

▪️ Ingressos: Grátis

⏭️ OSBA EM: SÉRIE MANUEL INÁCIO DA COSTA

▪️ Quando: 15 de junho, a partir das 10h30

▪️ Onde: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira) - Garcia

▪️ Ingressos: Grátis

⏭️ São Pelô – Show de Filomena Bagaceira e Forró do Tico

▪️ Atrações: Filomena Bagaceira e Forró do Tico

▪️ Quando: 12 de junho, a partir das 20h

▪️ Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho

▪️ Ingressos: Grátis

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

⏭️ Forró do Talco

▪️ Atrações: Jó Miranda e Black do Acordeon, Keridões do Forró (Abertura)

▪️ Quando: 15 de junho, 19:30

▪️ Onde: Z1 Bar

▪️ Ingressos: 40,00 individual ou 70,00 a casadinha

⏭️ Banda Pisa Macio

▪️ Quando: 13 de junho, 19h30

▪️ Onde: Shopping Bela Vista

▪️ Ingressos: Grátis

⏭️ SSA Coffee Session – Vol. 02: Batida Sagrada

▪️ Quando: 14 de junho, 8h às 15h

▪️ Onde: Sagratto Café Bar - Bonfim, Salvador

▪️ Ingressos: R$ 40 (com 1 shot de boas-vindas) – Casadinha R$ 70 - via Sympla

⏭️ 17ª edição Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas

▪️ Quando: 11 a 15 de junho, 10h às 20h

▪️ Onde: Praça da Revolução

▪️ Ingressos: Aberto ao público

⏭️ Arraiá do Núcleo Nordeste de Amaralina – Escola de Dança da Funceb

▪️ Quando: 12 de junho

▪️ Onde: Auditório do Colégio Estadual Polivalente – Beco da Cultura, Nordeste de Amaralina

▪️ Ingressos: Entrada gratuita

| Foto: Divulgação

⏭️ TERRAIÁ 2025

▪️ Atrações: Elba Ramalho, Marcia Castro, Jó Miranda, Mariana Aydar e outros

▪️ Quando: 14 e 15 de junho, 14h

▪️ Onde: MAM Salvador

▪️ Ingressos: R$ 50 a R$ 130 - Sympla

⏭️ Noite dos Namorados

▪️ Atrações: Sampa Crew, Renanzinho CBX, Samba Trator, Samba do Lu e D’Resenha

▪️ Quando: 14 de junho

▪️ Onde: Terminal Náutico – Salvador

▪️ Ingressos: R$ 65 a R$ 190

⏭️ MARINA LIMA - ROTA 69

▪️ Quando: 15 de junho, 19h

▪️ Onde: Concha Acústica do TCA

▪️ Ingressos: R$ 60 a R$ 120 - Sympla

⏭️ UM ANARRIÊ PRA CASAR

▪️ Atrações: Banda Pra Casar e Rode Torres

▪️ Quando: 15 de junho, a partir de 15h

▪️ Onde: Largo Tereza Batista – Pelourinho

▪️ Ingressos: Grátis





🎭 TEATRO

⏭️ Espetáculo: Tartufo – O Impostor

▪️ Quando: 2 a 15 de Junho, 19h

▪️ Onde: Espaço Cultural da Barroquinha

▪️ Ingressos: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)

| Foto: Divulgação

⏭️ Balé Jovem de Salvador

▪️ Quando: 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 (qua, qui, sex, sáb e dom), às 20h

▪️ Onde: Sala do Coro TCA

▪️ Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

⏭️ ALELUIA

▪️ Atrações: Frank Menezes retorna ao palco do Teatro Módulo, em Salvador, com seu espetáculo solo "Aleluia"

▪️ Quando: 5 de abril a 14 de junho, 19h

▪️ Onde: Teatro Módulo

▪️ Ingressos: R$ 30 a R$ 60 - Sympla

⏭️ O LIVRO DOS ESPÍRITOS

▪️ Quando: 13 e 14 de junho - 20h (sexta) e 19h (sábado)

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 60 a R$ 120 - Sympla e bilheteria do teatro

➡️ OUTROS

⏭️ Lançamento do livro "Sedução e Morte no Judiciário"

▪️ Quando: 17 de junho, 18h

▪️ Onde: Auditório Torre América, Salvador Shopping Business, no Caminho das Árvores



⏭️ Mercado do Tira - Primeira edição

▪️ Quando: 15 de junho - 10h às 21h (até 14 de junho) e de 10h às 19h (dia 15)

▪️ Onde: Palacete Tirachapéu – Rua Chile, nº 1, Centro Histórico

▪️ Ingressos: Grátis



⏭️ Tríduo a Santo Antônio – Afoxé Filhos de Gandhy

▪️ Quando: 11, 12 e 13 de junho

▪️ Dias 11 e 12: Reza na sede do Afoxé Filhos de Gandhy

▪️ Dia 13 (meio-dia): Feijoada na sede

▪️ Dia 13 (noite): Reza no Largo Quincas Berro D’Água, seguida de shows com Virgílio e Samba Trator Aberto ao público