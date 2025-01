Obará: Majur faz show gratuito em Salvador

Majur - Foto: Jordan Vilas / Rolling Stone Brasil

A cantora baiana Majur vai começar um novo capítulo em sua carreira, neste 2025, com a estreia do evento Obará, nesta segunda-feira (6), às 17h no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.

No show, a cantora pretende homenagear a música baiana e as tradições das religiões de matrizes africanas, com um repertório que exalta a prosperidade, a energia da natureza e a conexão com o axé.

Inspirada em sua vivência espiritual e cultural, a artista quer transformar o palco em um espaço de celebração da música baiana e da cultura negra, “Obará é a essência da prosperidade. Você não precisa estar coberto de ouro para ser próspero; é sobre estar no lugar certo, na hora certa”, explica Majur. O evento, que também serve como prelúdio para o lançamento de seu terceiro álbum, tem como tema “prosperidade é ser você mesmo”.

Obará, na tradição do candomblé, é um odu que simboliza prosperidade, abundância e boas energias. Para Majur, que é filha de Xangô, a escolha do nome do evento não foi ao acaso.

“Esse odu guia minha trajetória e reflete tudo o que acredito sobre prosperidade. A prosperidade é uma energia que paira pela nossa vida e faz a gente estar no lugar certo na hora certa, isso é Obará, não é apenas sobre bens materiais, mas sobre encontrar plenitude no que você faz e ser fiel à sua essência”, explica.

Para a cantora, o evento também é uma oportunidade de homenagear sua ancestralidade e a energia que conecta Salvador com o resto do Brasil e do mundo. “Essa força de ser quem você é faz parte da minha vida inteira. Quero resgatar a autoestima do povo preto, quero motivar as pessoas a se sentirem poderosas dentro de si mesmas”, afirma. Segundo ela, essa visão tem orientado sua carreira e serve como base tanto para Obará quanto para o novo álbum.

Repertório

Majur reforçou que a festa ocupa um papel central nas religiões de matriz africana. Segundo ela, é na festa que se manifestam as energias dos orixás e que se inicia um novo ciclo. “Quero trazer essa mesma ideia cultural para o mundo moderno, conectando as energias da natureza e da nossa ancestralidade ao presente. Em Obará, quero que todos vivam essa experiência como um momento de reconexão consigo mesmos e com suas raízes”, declara.

O repertório do show conta com sucessos da cantora, como o novo single Tudo Maré, além de canções que homenageiam ícones da música baiana, como Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil, já preparando o público para seu terceiro álbum, que vai ser marcado pelo axé.

“As pessoas vão ter um pouco da sensação do que será o álbum. Eu não tinha como não homenagear os diversos artistas que escreveram essa história da música baiana, que cantaram músicas de Candomblé. [Eles] Estarão dentro desse show através de canções fortes e que vão falar do mesmo caminho”, comentou.

Prelúdio do terceiro álbum

Obará também marca o início da divulgação do terceiro álbum de Majur, que tem lançamento previsto para o primeiro semestre deste ano. Sobre o processo criativo do disco, a cantora compartilha que foi intenso e carregado de significado. “Foi um momento de muita entrega. Cada canção reflete uma parte da minha história e das histórias que quero contar. Estou muito feliz com o resultado e ansiosa para que o público possa ouvir tudo que preparamos”, conta.

Ela também destaca que o trabalho é uma parceria com seu empresário, Jorginho Velloso, que contribuiu para transformar o conceito de Obará em uma experiência completa. “Não é apenas um show, é um momento de compartilhar energias e ideias que carregam significado para mim e para minha trajetória”, acrescenta.

Uma das canções que compõem o disco já foi lançada, a já citada Tudo Maré. O single tem uma sonoridade mais próxima da bossa nova e uma letra na qual a cantora reflete sobre o término de um relacionamento que viveu.

“Eu precisava falar, era sobre o término do meu relacionamento, eu não estava conseguindo colocar para fora. Então Tudo Maré vem com um alívio, uma forma de Iemanjá levar através das suas águas tudo que me fez mal. Para que eu pudesse entender que a vida é um ciclo”, observa.

Apesar do significado da canção, Majur adianta que as outras canções do disco se distanciam muito do single.

“Não tem tanta relação com o novo álbum, para mim Tudo Maré é uma viagem, uma ponte para algo que eu deixei para trás. Foi uma música muito importante, mas ela não tem nada a ver, eu jamais faria um álbum tão triste, quanto Tudo Maré”, brincou a cantora. “O novo álbum não fala sobre mim, é sobre a energia da natureza”, revela Majur.

Planos para o futuro

Após a estreia em Salvador, Majur pretende levar Obará a outras cidades do Brasil, com foco em locais que têm uma forte conexão com o axé, como Rio de Janeiro, Belém, Recife, Brasília e Belo Horizonte.

Para Majur, o impacto de Obará vai além da música: “Quero que as pessoas saiam dessa experiência sentindo-se transformadas, mais conectadas com quem são de verdade e com suas próprias histórias. Esse é o poder da música e da ancestralidade”.

A cantora deixa um convite especial para o público: “Abram seus corações para viver este show. Vai ser um momento inesquecível de celebrar quem somos e de nos reconectarmos com nossa essência. Salvador é um lugar mágico, e quero que Obará leve essa magia para o mundo”, conclui Majur.

Majur: Obará / Segunda-feira (06), 17h / Largo Quincas Berro D'Água, Pelourinho / Entrada gratuita

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.