Ópera de Pequim se apresenta em Salvador pela primeira vez

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Os fãs de obras teatrais puderam conferir uma apresentação inédita da Companhia Nacional da Ópera de Pequim. Pela primeira vez em Salvador, o grupo chinês exibiu o espetáculo "A Lenda da Serpente Branca" neste sábado, 23, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

A ação faz parte das ações do Ano Cultural Brasil-China 2026, que celebra a relação entre os dois países, destacando o que os locais têm em comum, mesmo com culturas tão diversas.

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Ao todo, cerca de 45 artistas se apresentaram junto com o grupo, que também passou por outras cidades do país. Eles aterrissaram na capital baiana na última quarta-feira, 21, e estão aproveitando para explorar o local.

A Ópera de Pequim é considerada um dos pilares da tradição teatral chinesa e costuma contar histórias por trás de lendas antigas do país, que são perpetuadas por diversas gerações.

“No fundo, essas apresentações são um estopim. O que fica são esses legados de encontros e trocas de informação que a gente está querendo fazer de forma bastante contundente com a cultura baiana”, disse Steffen Duaelsberg, diretor-executivo da Dellarte Produções, em entrevista ao g1.