Principal evento de capoeira do país homenageia mestres octogenários | A TARDE

"Eu vou pegar o meu pandeiro, e também meu berimbau

Eu vou pegar meu pandeiro, e também meu berimbau

Pra fazer um fuzuê, no fundo do meu quintal

Aqui tá bom, aqui bom de mais..."

A estrofe acima é um dos tantos sucessos que embalam as rodas de capoeira e que foi cantada na noite desta quarta-feira, 24, durante o lançamento da 5ª edição do Rede Capoeira, que aconteceu no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro Histórico de Salvador.

O evento, que é considerado o maior de capoeira do país, tem como objetivo fortalecer os saberes tradicionais, promover o direito à cultura e reconhecer os grandes mestres da expressão cultural e esportiva. O encontro teve a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que celebrou o feito e reafirmou a importância da prática na cultura local.

Lançamento da 5ª edição do Rede Capoeira | Foto: Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

"Ter o maior festival de capoeira sendo feito em Salvador é de uma importância magnifica. Salvador e a Bahia estão de parabéns, especialmente quem produziu esse evento tão maravilhoso. É muito bom a gente ver também uma iniciativa vindo da sociedade civil, abrindo essa possibilidade para homenagear esses grandes mestres de capoeira. Esse evento daqui é para a gente guardar no coração. É uma reverência, um reconhecimento, e isso é muito importante. Para mim uma honra estar aqui presente, representando o governo do nosso país, o Ministério da Cultura", disse a ministra.

Ministra da Cultura, Margareth Menezes | Foto: Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O lançamento foi marcado pela apresentação do Afoxé Filhos de Gandhy,que fizeram um cortejo, e pelas homenagens para 14 mestres com mais de 80 anos que continuam exercendo a profissão. Eles foram homenageados em cerimônia de reconhecimento pelos serviços prestados à cultura brasileira.

Aos 85 anos de idade, Mestre Cafuné é um dos mais antigos discípulos do Mestre Bimba ainda em atividade. Ele ressaltou a relevância do encontro. “Eu me sinto honrado, a capoeira enquanto resistência será sempre elemento de afirmação ancestral. É merecida e mais do que necessária essa homenagem”.

Mestre Brandão e Mestre Cafuné | Foto: Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Também presente no lançamento, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, considerou de "extrema importância" a homenagem aos mestres e reafirmou o compromisso da prefeitura em contribuir que a capoeira se perpetue para outras gerações.

"Esses mestres são responsáveis por levar a capoeira para a Bahia, Brasil e too o mundo. O evento de capoeira junto com a homenagem reafirma essa importância, com valores que a gente pode transmitir e perpetuar a capoeira de geração para geração. É com muita alegria que a prefeitura atuou nesse evento para a sua realização aqui, a quinta edição. Gostaria de parabenizar todos pela organização especial. Esse caminhar que transcende a roda de capoeira levando também seu conhecimento sobre essa arte, reconhecendo a história e seus valores", disse.

Além dos 14 mestres octogenários, o evento conta com a presença de ativistas, artistas, estudiosos da capoeira, autores de livros sobre a expressão cultural, e representantes do IPHAN /IPAC. A ministra da Cultura garantiu que investimentos virão.

"O governo federal, estadual e municipal estão unidos em prol de um mesmo objetivo. A capoeira é um grande legado do Brasil e certamente teremos muitas políticas para fortalecer esse setor tão importante da cultura tradicional. Nessa retomada do Ministério da Cultura, nós abrimos o diálogo com todos os setores, assim também recebemos pessoas representantes da capoeira e estamos lá também com as pautas dentro do ministério fazendo algumas deliberações".

Programação

A programação da 5ª edição do Rede Capoeira seguirá o próximo sábado, 27, com fóruns, palestras, atividades culturais, oficinas e a realização da etapa final dos jogos internacionais de capoeira, o Estação Paranauê.

O evento é realizado pelo Projeto Mandinga, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e foi idealizado pelo Mestre Sabiá, coordenador do Rede Capoeira.

Durante todos os dias, a 5ª edição vai acontecer de forma gratuita no Espaço Cultural da Barroquinha, Praça da Sé e na Praça da Cruz Caída, região do Centro Histórico da capital baiana.

Confira:

25 DE JANEIRO (Quinta-feira)

Espaço Cultural Barroquinha

9h30 às 10h30: “Abre Alas aos Capoeiras”, com Antônio Liberac, Mônica Beltrão e Jorge Columá

10h30 às 11h: Roda de Capoeira

16h às 17h30: “Rede Capoeira - Economia Criativa (Mestres dos Saberes)”, com participação de representantes do MINC, IPHAN e IPAC - Leis dos Mestres

Praça da Sé

17h30 às 18h30: “Legados do Mestre João Pequeno”, conta com a Oficina e Roda de Capoeira Angola do Mestre Jogo de Dentro

18h30 às 20h: “Oficina Mestre João Grande”, com uma Roda de Viola

20h às 20h40: “Festa de João”, com o Samba de Chula

21h às 22h30: “Show de Tonho Matéria”

26 DE JANEIRO (Sexta-feira)

Espaço Cultural Barroquinha

9h às 13h: “Seletivas Estação Paranauê - Bahia e Mundo”

15h às 16h30: “Roda de Conversa - Processo de Internacionalização da Capoeira”, com Mestre João Grande, Mestre Acordeon, Mestre Jelon e Mestre Amen.

Praça da Sé

9h30 às 11h: “Oficina de Berimbau e Pandeiro”, com a Fundação Mestre Bimba

16h30 às 18h: “Oficina e Roda de Capoeira”, com Mestre Lobão e Acordeon

18h às 19h30: “Legados do Recôncavo”, com a presença dos Mestres Felipe, Brandão, Adó, Ivan, Goes e Carcará

19h30 às 20h30: “Show Ganhadeiras de Itapuã”

20h30 às 22h: “Mestre Lua Rasta e Convidados”, com cortejo e roda no Terreiro de Jesus.

27 DE JANEIRO (Sábado)

Espaço Cultural Barroquinha

10h às 11h30: “Oficina É Regioná”, com Mestre Nenel e Cafuné

11h30 às 12h30: “Samba de Roda”, com Mestra Nalvinha

Praça da Cruz Caída

16h às 19h: “Estação Paranauê - Competição”

Praça da Sé

19h às 20h30: “Valeu Rede Capoeira!”, com Show Gerônimo

20h30 às 22h: “Show da banda Viola de Doze”