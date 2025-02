Projeto ‘Encontros de Verão’ retorna no Museu de Arte Moderna

Mãeana - Foto: Otávio de Roque

Unir grandes artistas num só palco, com a energia que só a estação mais quente do ano tem: foi assim que nasceu o Encontros de Verão, lá atrás, em 2006. Este ano, o projeto retorna para uma quarta edição mais que especial, com as cantoras Mãeana e Clariana, num dos palcos mais bonitos de Salvador, o do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). A apresentação acontece amanhã, a partir das 17h30.

A ideia de juntar vozes marcantes da música brasileira em apresentações de verão foi inusitada, mas deu mais que certo. Desde a primeira edição, o Encontros de Verão promoveu parcerias como Adriana Calcanhotto e Los Hermanos, Zélia Duncan e Zeca Baleiro, Vanessa da Mata e Carlinhos Brown, e Jau e Caetano Veloso.

Os palcos ao longo dos anos foram variados: a Área Verde do Othon, o Bahia Café Hall e o Armazém Convention. Agora, após nove anos de ausência, o evento retorna em grande estilo, tendo como cenário uma das vistas mais deslumbrantes de Salvador.

Para a produtora cultural Irá Carvalho, idealizadora do projeto, a volta é uma celebração em dose tripla. “É maravilhoso, o MAM é um espaço histórico que tem o mar em volta e um pôr do sol perfeito. Venho acompanhando o desempenho de Mãeana e acho que ela tem um talento diferenciado, e Clariana é uma artista que vem ganhando espaço e tem uma performance e uma voz peculiar. Será um lindo encontro”, diz.

Cantar no MAM esteve entre os desejos de Ana Cláudia Lomelino, mais conhecida como Mãeana, desde que começou a frequentar o museu. Ela, que já se apresentou nos museus de arte moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, agora fecha uma tríade especial. “Eu vou mergulhar profundamente nesses preparativos, e estou muito feliz que esse momento de cantar ali tenha chegado para mim, na beira do mar, naquele lugar tão maravilhoso”, celebra.

Com sua voz doce, arranjos cheios de brasilidade e figurinos coloridos, ela levará para o palco o projeto Mãeana canta JG, que vem lotando casas de show e teatros por todo o país e até em Portugal. As apresentações partem de um encontro singular de referências: a bossa nova de João Gilberto e o piseiro de João Gomes.

Momento sagrado

A primeira semente para o projeto veio depois de uma viagem para a Bahia em 2021, quando Mãeana ouviu a música de João Gomes pela primeira vez. A paixão foi automática: escutar o disco Eu tenho a senha diariamente virou uma atividade obrigatória.

“Eu fiquei muito conectada com o disco, de uma forma que não me apaixonava por nada há muitos anos. Voltei para o Rio de Janeiro, mostrei para todos os meus amigos e falava de João Gomes o tempo inteiro”, conta. Com frequência, brincava que o álbum do cantor pernambucano era o seu Chega de Saudade, o clássico álbum de estreia de João Gilberto.

A vontade de apresentar as músicas do cantor pernambucano estava plantada, mas ela queria fazer isso em um projeto novo. A resposta veio em uma madrugada em que ouvia João Gilberto. "A gente se deu conta de que os dois são JG (...). Deu esse plim: 'pô, vamos juntar os dois'. E imediatamente a gente já começou a ver a relação entre as canções, ambas falando sobre o amor romântico, repertórios que falam sobre o mesmo tema. Um de uma forma um pouco mais antiga e o outro de uma forma extremamente moderna", diz.

Para Clariana, cada show é um momento sagrado, e ela quer que seja assim para todos que estão assistindo. No mundo da música desde os nove anos de idade, ela passeia por estilos com projetos autorais e releituras, como o emblemático “Amy Reggaehouse”, em que interpretava com sua voz potente músicas da saudosa Amy Winehouse.

Neste show, que marca sua primeira apresentação de 2025, não será diferente. Ao lado de uma banda de peso, Clariana promete mesclar canções próprias e releituras que a representam como artista, mulher e baiana. “Estou muito animada e honrada por ter o palco desse evento incrível que fortalece nossa cena musical, enaltecendo nesta edição o poder das mulheres que estão arrasando e representando, num lugar emblemático e especial que é o MAM”, conta.

Encontros marcantes

Através dos Encontros de Verão, duplas de peso fizeram shows inesquecíveis. Irá trabalhava com esses artistas durante o ano, e decidiu tentar algo diferente, um ‘plus’ para a alta estação soteropolitana.

Vê-los entender a concepção do projeto e topar já foi uma experiência rica, segundo ela. Os momentos no palco, então, ficaram marcados em sua memória.

“Na primeira edição, no dia de Jau e Caetano Veloso, eu tinha convidado Ivete para participar. Ela não confirmou, mas aí ela apareceu junto com Saulo – e foi aquela explosão de talentos no palco, e para completar, Virgínia Rodrigues também foi nos prestigiar. Foi um encontro lindo”, relembra a produtora cultural.

Amanhã, a tradição volta com tudo. Será a primeira vez que Mãeana e Clariana dividem o palco, cada uma com seu poderoso universo musical, representando a diversidade brasileira, da bossa ao piseiro.

ENCONTROS DE VERÃO: Mãeana e Clariana / Sexta-feira (24), 17h30 / Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM-BA / R$ 150 e R$ 75 / Vendas: Bilheteria digital / Classificação: 16 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.