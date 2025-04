Projeto MURAL expande arte urbana com festival em Salvador

Quarta edição acontece entre os dias 4 e 6 de abril - Foto: Heder Novaes | Divulgação

Salvador se prepara para receber mais uma edição do Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre, o primeiro projeto de arte vertical da capital baiana. Neste ano, a iniciativa se expande, transformando-se em um festival que reúne não apenas novos megamurais espalhados pela cidade, mas também uma feira de arte e criatividade, oficinas, bate-papos e performances ao vivo.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Vanessa Vieira, sócia da Trevo Produções e idealizadora do projeto, revelou os detalhes da quarta edição, que acontece entre os dias 4 e 6 de abril, na Doca 1 – Polo de Economia Criativa, no bairro do Comércio.

“Nesta edição, expandimos o Projeto MURAL para, além da realização das empenas, organizarmos um festival de arte e cultura. Essa, na verdade, foi uma forma que encontrei de possibilitar mais trocas e envolver mais artistas”, explicou Vanessa.

Desde sua criação, em 2016, o projeto já entregou 20 murais gigantes para a cidade, com destaque para obras que resgatam a importância do muralismo na Bahia e fomentam a cena artística local. Agora, além de seguir colorindo Salvador, o evento ganha nova dimensão ao proporcionar um ambiente de encontros e intercâmbios entre artistas e o público.

Eder Muniz, artista; e Vanessa Vieira, curadora do Projeto Mural | Foto: Heder Novaes | Divulgação

A quarta edição do MURAL prestará uma homenagem especial ao muralista Juarez Paraíso, um dos grandes nomes da arte baiana. O artista, que completou 90 anos em 2024, será tema de um bate-papo especial na abertura do evento e também terá uma de suas obras reproduzida em uma empena.

“O Projeto MURAL presta uma singela homenagem a esse grande artista, e é uma honra para nós realizar essa ação. Ele está com 90 anos, recebeu bem essa homenagem e é nosso parceiro, o que me deixa muito feliz”, celebrou Vanessa.

Programação diversificada

O festival reunirá 25 expositores selecionados para a Feira de Arte e Criatividade, além de uma programação intensa de 16 oficinas e oito bate-papos. Entre os temas abordados, estarão pintura em aquarela, colagem, gravura, lettering, processos criativos, moda, cerâmica artesanal e HQs.

“Será um espaço em que os artistas poderão mostrar seus trabalhos, comercializar seus produtos e também compartilhar seus conhecimentos e técnicas, possibilitando novas criações artísticas e parcerias”, afirmou a idealizadora.

| Foto: Divulgação

As conversas também trarão importantes discussões sobre arte e cidade. No encerramento, um dos momentos mais esperados será o bate-papo entre a jornalista e especialista em artes visuais Luciana Accioly e os artistas Eder Muniz e Yacunã Tuxá, que serão responsáveis por dois dos novos murais desta edição.



“Yacunã Tuxá é a primeira artista indígena a participar do Projeto MURAL, criando um mega mural dentro da programação. Estamos muito felizes por sua participação e por ela ter aceitado nosso convite. Ela é uma artista excepcional, e seu trabalho tem sido cada vez mais reconhecido”, destacou Vanessa.

Impacto na cidade

Ao longo dos anos, o Projeto MURAL se consolidou como uma das iniciativas mais relevantes de arte urbana em Salvador. Com obras de grandes dimensões, que transformam o cenário urbano, a recepção do público tem sido extremamente positiva.

Conseguimos alcançar um público diverso, abrangendo diferentes classes sociais. A arte tem essa capacidade de transitar por todos os meios, de transformar a rotina e impactar o dia das pessoas. Vanessa Vieira

Segundo a idealizadora, o impacto das obras é visível no cotidiano da cidade:“Vemos desde pessoas empurrando carrinhos de feira e admirando as obras até motoristas de carros de luxo parando para observar e tirar fotos. Esse reconhecimento e a amplitude do projeto nos deixam muito felizes.”

A expectativa da organização é que o projeto continue crescendo e se consolidando como um dos principais eventos de arte urbana do país. Vanessa Vieira ressalta que o compromisso com os artistas locais e a valorização da arte baiana seguem como princípios fundamentais da iniciativa.

O Projeto MURAL, desde o início, promove a inclusão de artistas locais e dá visibilidade aos profissionais da cena artística baiana. Nas primeiras 20 empenas que realizamos, todos os artistas eram baianos ou residentes na Bahia há mais de cinco anos. Na época, estabelecemos esse critério de residência mínima para reforçar nosso compromisso com a valorização dos artistas locais. Vanessa Vieira

Para quem deseja conferir de perto as atividades do evento, toda a programação será gratuita.

Confira a programação completa do evento: