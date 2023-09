Reabertura de Espaço da Barroquinha terá show do Cortejo Afro

Prestes a ser reaberto durante o Festival da Primavera 2023, no próximo dia 20 de setembro, o Espaço Cultural da Barroquinha vai contar com show do Cortejo Afro. O lançamento contará com uma anfitriã mais do que especial: a personagem "Koanza", do ator Sulivã Bispo. A novidade foi anunciada na manhã desta terça-feira, 5, em evento de lançamento da festa no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves.

>>> Festival da Primavera terá tributo a Rita Lee e show de The Fevers

A programação, que começa às 18h30, inclui ainda a volta da exposição “Orixás da Bahia”. Além de ser o mestre de cerimônias no dia 20, Sulivã retorna ao espaço de 28 a 30 de setembro com sessões de “Kaiala”, às 19h.

Como o Portal A TARDE havia antecipado, o equipamento cultural também vai ser palco de sessões especiais do espetáculo “Resistência Cabocla", realizado pelo Bando de Teatro Olodum, de 21 a 23 de setembro, às 19h. O grupo, inclusive, deve montar residência fixa no local.

Outro destaque é a inauguração do Espaço Iyá Nassô, no pátio do local, que servirá como mais uma área para receber o circuito cultural. No dia 24, às 16h, a música dá o tom das atividades com o Samba Sibí Dúdú. No dia 26 de setembro, às 17h, acontece mais uma edição do "PATRIMÔNIO É...", roda de conversa sobre o patrimônio cultural da cidade, com o tema "O Candomblé da Barroquinha e suas Matriarcas".

Já no dia 27 de setembro, às 17h, o "Cine Cafezinho" apresenta o lançamento de produtos audiovisuais contemplados pelo Prêmio Jaime Sodré, incluindo a masterclass "A Origem dos Cafezinhos" e o documentário "A Pessoa por Trás do Carrinho de Café".

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 10h às 17h, o Projeto Ocupação Sound System - Arte Urbana na Comunidade oferece formação, intercâmbio e circulação para jovens do grafite e do sound system. A Feira de Empreendedores no Pátio do Espaço Cultural da Barroquinha complementa a iniciativa.

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, celebrou a volta do espaço. Ele destacou o retorno do equipamento após os problemas estruturais e a intensidade da programação que marca o retorno das atividades.

“Tivemos um problema sério de roubo de cabos, teve todo um colapso na parte elétrica do espaço, que é um bem tombado, e já incendiou duas vezes. A gente teve um cuidado muito grande para estruturar toda a parte elétrica e agora nós estamos reinaugurando com uma programação intensa, que traz de volta a resistência ao Boca, a presença do teatro, que é muito importante”, pontua.

“O espaço vai começar a rodar na cidade com programação intensa. Todo mundo que ainda não conhece está convidado”.

Confira a programação completa do Festival da Primavera 2023:

Cidade Baixa e Boca do Rio - O festival começa neste sábado, 9, na Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa. O local recebe, a partir das 15h, o Samba Djanira, roda de samba com a cantora Illy. No domingo ,10, a programação segue com o show do Jammil, no evento Pôr do Sol no Humaitá, a partir das 17h. Ainda no domingo ,10, o grupo Mudei de Nome faz a volta no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, a partir das 11h, levando amantes do Carnaval a bordo do pranchão da banda.

Rio Vermelho - No final de semana seguinte, no sábado ,16, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, haverá apresentação do projeto Somos Rita Lee. A partir das 18h, os cantores Luciano Calazans, Clarice Neder, Tais Nader, Lucas, Gabriela Moraes e Laís Martins homenageiam a cantora. No dia 17, o local recebe a cantora Pitty, que comemora os 20 anos de Admirável Chip Novo, com show a partir das 19h.

Itapuã e Comércio - Mudando de final de semana, na sexta-feira ,22, Itapuã será palco de shows de Guig Ghetto, Uns Kamaradas e Voa 2. As apresentações serão num trio elétrico estacionado no fim de linha do bairro, a partir das 17h.

No mesmo final de semana ,22 e 23, tem festa no Comércio, na Praça Marechal Deodoro. O projeto Primavera Sunset tem início às 18h em ambos os dias. No dia 22, tocam DJ Belle, Afrocidade convidando Duquesa, Edson Gomes e Isaac Gomes. No dia 23, haverá DJ Xirita e Pedro Pondé com participação de Felipe Barros. Além disso, Nininha Problemática traz como convidados Nêssa e Groove da Laje.

Centro Histórico - No sábado ,23, a partir das 13h, no Largo da Tieta, no Pelourinho, será realizada mais uma edição do projeto Colorindo Salvador. O evento pretende reforçar a descentralização cultural e valorizar artistas e público da cena LGBTQIAPN+. A edição contará com batalhas de dança, shows musicais e um afterparty. Tocam no evento Raquel Reis, Tícia, Teri, Samba Maria, Gabi Lins, Dai, Di Cerqueira, Manifesto e Afrobapho.

Cajazeiras e Periperi - A última sexta-feira de setembro, no dia 29, terá shows de Lá Furia, Parangolé e Babado Novo no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, a partir das 17h. No dia seguinte, sábado ,30, a Praça da Revolução, em Periperi, receberá shows de Rafinha Asas Livres, Psirico e Lincoln, tudo a partir das 17h.

Campo Grande - No sábado ,30, a partir das 17h, o Campo Grande terá o show Belô Odara, projeto de Belô Veloso em homenagem aos 80 anos do seu tio, Caetano Veloso. Também no dia 30, o Campo Grande receberá o projeto Trio do Balancê, com as cantoras Márcia Short, Ana Mameto e Carla Vise, com repertório de Gal Costa em ritmo de Carnaval. No dia seguinte, domingo (1º), o palco será dedicado à Festa da Melhor Idade, com os grupos The Fever e Renato e Seus Blue Caps, a partir das 17h.

Primavera nos Museus - A temporada cultural organizada nos museus de Salvador, de 18 a 24 de setembro, terá como tema “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas". O tema deste ano ressalta a importância dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade, fundamentais à democracia. Os espaços Casa do Rio Vermelho, Cidade da Música da Bahia, Casa do Carnaval da Bahia, Espaço Pierre Verger, Espaço Carybé e Casa do Benin trarão uma programação especial nessa linha.

SalCine Conecta - A 1ª edição do SalCine Conecta acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Com o tema “Aquecimento Econômico do Audiovisual”, o evento vai promover encontros entre agentes de mercado do segmento audiovisual, com atuação no setor público e privado, para destacar o potencial de desenvolvimento deste setor em Salvador.

“O Festival da Primavera acaba agregando vários outros segmentos da cultura. O Salcine Conecta é o nosso trabalho voltado para o audiovisual da cidade. Serão mais de 5 mil oportunidades de formação disponíveis. Nesse evento também vamos trazer profissionais do Brasil inteiro para Salvador, trazendo inspirações e trocas de conhecimentos”, explicou o secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho.

Feiras e gastronomia - O Centro Histórico recebe, a partir do dia 15 até 1° de outubro, o Festival Primavera Gourmet, que já conta com a participação de mais de 30 bares, restaurantes e lanchonetes, localizados desde a Rua da Misericórdia até o Santo Antônio Além do Carmo.

A partir do dia 19 até o dia 24 acontece a Feira da Primavera para quem visitar a Praça do Campo Grande, das 9h às 20h. O evento conta com gastronomia, artes, flores e plantas e ações de saúde e bem-estar.

E no dia 23, a tradicional Festa de San Gennaro volta a acontecer no Rio Vermelho. Entre 10h e 22h, a Rua Professor Almerindo Dultra terá uma programação cultural intensa, com música e o melhor da culinária italiana.