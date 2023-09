Festival da Primavera terá tributo a Rita Lee e show de The Fevers

Está de volta o Festival da Primavera. A programação gratuita, que vai acontecer do próximo dia 9 até 1º de outubro em toda a cidade, foi anunciada na manhã desta terça-feira, 5, em evento no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves.

A grade inclui shows com diversas bandas e gêneros culturais, além de atividades nos equipamentos culturais de Salvador e rota de gastronomia. Entre as atrações musicais estão o tributo “Somos Rita Lee”, no dia 16 de setembro às 18h, no Rio Vermelho. Outro destaque é a "Festa da Melhor Idade”, com as bandas The Fevers e Renato e Seus Blue Caps, no dia 1º de outubro, no Campo Grande, às 17h.

Como o Portal A TARDE já havia antecipado, o festival marca também a reabertura do Espaço Cultural da Barroquinha.

A programação começa no dia 9 com uma roda de samba comandada pela cantora Illy, na Ponta de Humaitá, que recebe, no dia seguinte, o pôr do sol com a banda Jammil. Também no dia 10, o pranchão do Mudei de Nome vai animar a Boca do Rio.

Luciano Calazans, Tais e Clarice Nader, Lucas, Gabriela Moraes e Laís Martins assinam o show “Somos Rita Lee” do dia 16. O rock segue marcando presença no dia 17, com a apresentação gratuita de Pitty no Rio Vermelho.

O axé e o pagode estão garantidos com os shows de Parangolé, Psirico, Babado Novo, La Fúria, Lincoln e Guig Guetho.

Com o objetivo de valorizar a região do Comércio, a ação Primavera Sunset leva ao palco do centro da capital baiana nomes como Pedro Pondé, Afrocidade e Edson e Isaac Gomes.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, disse que a edição de 2023 do festival será a maior “de todos os tempos”. Ele destacou o caráter diverso da programação e afirmou que setembro é um dos meses de maior movimentação de eventos na cidade.

“A gente tem uma diversidade de espaços, de atividades, assim como todos os equipamentos culturais da cidade funcionando em pleno funcionamento, com a diversidade musical, atrações de todos os gostos de todos os ritmos, esporte, cultura, gastronomia e entretenimento. Setembro é um mês de extrema importância para a cidade de Salvador: a gente vai ter um show de Pitty e caravanas estão vindo para participar. A gente tem a maratona Salvador, por exemplo, expectativa de 8 mil participantes e de mais de 300 cidades de todo o Brasil vindo para Salvador”, disse.

Confira a programação:

Cidade Baixa e Boca do Rio - O festival começa neste sábado ,9, na Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa. O local recebe, a partir das 15h, o Samba Djanira, roda de samba com a cantora Illy. No domingo ,10, a programação segue com o show do Jammil, no evento Pôr do Sol no Humaitá, a partir das 17h. Ainda no domingo ,10, o grupo Mudei de Nome faz a volta no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, a partir das 11h, levando amantes do Carnaval a bordo do pranchão da banda.

Rio Vermelho - No final de semana seguinte, no sábado ,16, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, haverá apresentação do projeto Somos Rita Lee. A partir das 18h, os cantores Luciano Calazans, Clarice Neder, Tais Nader, Lucas, Gabriela Moraes e Laís Martins homenageiam a cantora. No dia 17, o local recebe a cantora Pitty, que comemora os 20 anos de Admirável Chip Novo, com show a partir das 19h.

Itapuã e Comércio - Mudando de final de semana, na sexta-feira ,22, Itapuã será palco de shows de Guig Ghetto, Uns Kamaradas e Voa 2. As apresentações serão num trio elétrico estacionado no fim de linha do bairro, a partir das 17h.

No mesmo final de semana ,22 e 23, tem festa no Comércio, na Praça Marechal Deodoro. O projeto Primavera Sunset tem início às 18h em ambos os dias. No dia 22, tocam DJ Belle, Afrocidade convidando Duquesa, Edson Gomes e Isaac Gomes. No dia 23, haverá DJ Xirita e Pedro Pondé com participação de Felipe Barros. Além disso, Nininha Problemática traz como convidados Nêssa e Groove da Laje.

Centro Histórico - No sábado ,23, a partir das 13h, no Largo da Tieta, no Pelourinho, será realizada mais uma edição do projeto Colorindo Salvador. O evento pretende reforçar a descentralização cultural e valorizar artistas e público da cena LGBTQIAPN+. A edição contará com batalhas de dança, shows musicais e um afterparty. Tocam no evento Raquel Reis, Tícia, Teri, Samba Maria, Gabi Lins, Dai, Di Cerqueira, Manifesto e Afrobapho.

Cajazeiras e Periperi - A última sexta-feira de setembro, no dia 29, terá shows de Lá Furia, Parangolé e Babado Novo no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, a partir das 17h. No dia seguinte, sábado ,30, a Praça da Revolução, em Periperi, receberá shows de Rafinha Asas Livres, Psirico e Lincoln, tudo a partir das 17h.

Campo Grande - No sábado ,30, a partir das 17h, o Campo Grande terá o show Belô Odara, projeto de Belô Veloso em homenagem aos 80 anos do seu tio, Caetano Veloso. Também no dia 30, o Campo Grande receberá o projeto Trio do Balancê, com as cantoras Márcia Short, Ana Mameto e Carla Vise, com repertório de Gal Costa em ritmo de Carnaval. No dia seguinte, domingo (1º), o palco será dedicado à Festa da Melhor Idade, com os grupos The Fever e Renato e Seus Blue Caps, a partir das 17h.

Barroquinha - O Festival da Primavera também receberá a reabertura do Espaço Cultural da Barroquinha. A programação elaborada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) celebra a cultura afro-brasileira e o patrimônio cultural da cidade e acontecerá de 20 de setembro a 1º de outubro.

Ainda no dia 20, às 18h30, a reabertura será celebrada com apresentação do Cortejo Afro e terá como mestre de cerimônia convidada Koanza, personagem criada por Sulivã Bispo, que traz consigo a essência da cultura baiana e africana, representando a diversidade e a riqueza das tradições que serão homenageadas nesta celebração.



Primavera nos Museus - A temporada cultural organizada nos museus de Salvador, de 18 a 24 de setembro, terá como tema “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas". O tema deste ano ressalta a importância dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade, fundamentais à democracia. Os espaços Casa do Rio Vermelho, Cidade da Música da Bahia, Casa do Carnaval da Bahia, Espaço Pierre Verger, Espaço Carybé e Casa do Benin trarão uma programação especial nessa linha.

SalCine Conecta - A 1ª edição do SalCine Conecta acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Com o tema “Aquecimento Econômico do Audiovisual”, o evento vai promover encontros entre agentes de mercado do segmento audiovisual, com atuação no setor público e privado, para destacar o potencial de desenvolvimento deste setor em Salvador.

“O Festival da Primavera acaba agregando vários outros segmentos da cultura. O Salcine Conecta é o nosso trabalho voltado para o audiovisual da cidade. Serão mais de 5 mil oportunidades de formação disponíveis. Nesse evento também vamos trazer profissionais do Brasil inteiro para Salvador, trazendo inspirações e trocas de conhecimentos”, explicou o secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho.

Feiras e gastronomia - O Centro Histórico recebe, a partir do dia 15 até 1° de outubro, o Festival Primavera Gourmet, que já conta com a participação de mais de 30 bares, restaurantes e lanchonetes, localizados desde a Rua da Misericórdia até o Santo Antônio Além do Carmo.

A partir do dia 19 até o dia 24 acontece a Feira da Primavera para quem visitar a Praça do Campo Grande, das 9h às 20h. O evento conta com gastronomia, artes, flores e plantas e ações de saúde e bem-estar.

E no dia 23, a tradicional Festa de San Gennaro volta a acontecer no Rio Vermelho. Entre 10h e 22h, a Rua Professor Almerindo Dultra terá uma programação cultural intensa, com música e o melhor da culinária italiana.