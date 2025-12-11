Menu
NOVO CLUBE

Rio Vermelho ganha nova casa de festas para 200 pessoas

Espaço une neon, música, arte, imersão e busca reinventar a cena noturna de Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/12/2025 - 20:04 h
Uthopya – Clube RV será inaugurado nessa quinta-feira, 11
Uthopya – Clube RV será inaugurado nessa quinta-feira, 11

Salvador ganhou um novo ponto de encontro para quem vive a noite com intensidade. O Uthopya – Clube RV foi inaugurado nessa quinta-feira, 11, em uma noite exclusiva para convidados, abrindo ao público no dia seguinte.

O espaço nasce de uma proposta ambiciosa: suprir a falta de um ambiente totalmente dançante, acolhedor e contemporâneo na capital baiana, combinando música de qualidade, experiências sensoriais e liberdade estética.

Idealizado por Francis Lapa, Ronny Social e João Andrade, o clube chega ao Rio Vermelho propondo um lugar simbólico de encontro, uma “utopia” construída em luz, movimento e pertencimento.

Inspirado nos clubes americanos contemporâneos, o Uthopya foi concebido como um espaço-clube multifuncional, reunindo danceteria, American Bar e programação cultural diversa.

A casa promete noites que vão do happy hour ao after, misturando música eletrônica, shows autorais, apresentações de stand-up comedy e sets que exploram diferentes atmosferas. “É um ponto de encontro cultural, onde você pode tomar um drink no happy hour, assistir a um stand-up, curtir música ao vivo ou dançar até mais tarde. Um espaço moderno, cosmopolita, criado para quem quer viver a noite de Salvador com intensidade e liberdade”, reforçam os sócios.

A essência do Uthopya é a música. A casa terá DJs residentes e convidados, festas temáticas, noites dedicadas aos anos 80 e 90 e eventos que circulam por diferentes vertentes da música eletrônica.

O clube também se coloca como vitrine para a cena contemporânea soteropolitana, abrindo suas portas para coletivos, produtoras e festas parceiras construírem suas próprias propostas dentro da programação, ampliando a diversidade sonora e cultural ao longo do calendário.

O ambiente, ainda mantido parcialmente em sigilo, será marcado por neon, arte e atmosfera imersiva, com elementos abstratos, luzes pulsantes e estética sensorial. O espaço tem capacidade para 200 pessoas e foi projetado como um único ambiente fluido, sem barreiras rígidas entre pista e bar, estimulando conexão, movimento e acolhimento.

A inauguração marca o início de um clube voltado para um público plural, urbano e conectado, reafirmando o Rio Vermelho como um polo cultural e boêmio de Salvador.

Nos meses seguintes, o Uthopya funcionará de quinta a sábado, recebendo festas temáticas, confraternizações, eventos sazonais e um projeto especial para o verão 2026, tudo alinhado à proposta de uma agenda viva, que dialoga com a cidade e com a pulsação criativa do bairro.

x