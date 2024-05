Saiba como funcionará a Agência do Trabalhador da Cultura de Salvador | A TARDE

A primeira Agência do Trabalhador da Cultura foi lançada oficialmente nesta quarta-feira, 22, em cerimônia no Comércio. O equipamento vai iniciar a operação no mês de julho.

A agência terá atendimentos presenciais e on-line, com ações descentralizadas para periferias da cidade, além de conexão entre trabalhadores das artes e o mercado.

Entre os serviços oferecidos pela Agência do Trabalhador de Cultura estão: intermediação de mão de obra (banco de talentos, mapeamento de oportunidades, parcerias, e acompanhamento das contratações); serviços criativos (design, fotografia e Copywriting); consultoria para economia criativa (elaboração de projetos culturais, prestação de contas, planejamento, gestão financeira e precificação e rotinas administrativas); assessoria jurídica; linha de microcrédito; palestras e workshops, entre outros.

Durante a cerimônia, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a cidade nunca viveu momento tão importante na área cultural. "Nunca se investiu tanto em cultura na nossa cidade".

Ele considerou que a Agência vai ajudar fazedores e fazedoras de cultura a realizar seus sonhos.

"O que a agência do trabalhador vai permitir é que os sonhos de vocês, o que vocês planejam, aquela ideia que vocês acham que é uma ideia brilhante, impactante, que vai dar bons resultados, que ela possa acontecer" disse.

Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, Mila Paes afirmou que a pasta entende o quanto cultura é economia.

"A cultura tem toda uma cadeia produtiva que move a nossa economia. E Salvador é uma potência, principalmente por conta da sua cultura", declarou ela.

Ela considerou que o equipamento representa o início de uma grande transformação no setor da cultura de Salvador.

"Um grande passo rumo ao reconhecimento dos trabalhadores na cultura e o fortalecimento desses trabalhadores. E eu sinto muito orgulho de tudo isso".

