Saiba como vão funcionar roteiros afrocentrados em Salvador | A TARDE

O Rolê Afro, uma série de 11 roteiros turísticos e 30 pontos de visitação de experiências afrocentradas em Salvador, foi apresentado nesta segunda-feira, 20, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Também foi lançado o Comitê de Afroturismo, pioneiro no Brasil, formado por diretores de agências, empreendedores e outros profissionais ligados ao segmento, com o objetivo de ajudar a gestão municipal na elaboração de políticas públicas para a promoção e divulgação do turismo afrocentrado.

Segundo Bruno, a ação é mais um passo no posicionamento da capital baiana como Salvador Capital Afro e mais um estímulo ao afroturismo da cidade. “Salvador sempre foi conhecida mundialmente por sua gastronomia, suas belezas naturais e seu rico patrimônio histórico. Quando você junta esses atributos, já somos uma cidade singular no mundo. Agora, estamos dando um passo além”, disse.

A presidente do consórcio que elaborou os Rolês Afro, Sueli Conceição, reafirmou o lugar único de Salvador como destino turístico afrocentrado. “Salvador possui atributos muito importantes e relevantes para ser uma potência mundial do afroturismo. Nossas características e historicidade trazem essa peculiaridade e nos potencializam nesse sentido”, apontou.

De acordo com ela, foi adotada uma metodologia participativa na construção dos “rolês”, com a contribuição essencial de quem já sustentava o afroturismo na cidade. “A gente construiu esses roteiros a partir das narrativas dos atores e atrizes que já participavam da cadeia, muito em um contexto de serviços. Hoje, com a proposta de transformá-los em protagonistas, muda completamente o formato de participação na cadeia turística”, disse.

Já o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, explicou a importância de organizar os roteiros. “Esses roteiros não existiam. Nós tínhamos várias iniciativas pontuais, vários pontos que não estavam coordenados. E agora conseguimos potencializar toda a rede de afroturismo ao conectá-los. Se a gente quer se estabelecer como um ponto de afroturismo, como Capital Afro do mundo, a gente precisava organizar esses roteiros”, afirmou.

Pesquisa

A relevância do afroturismo para o mercado soteropolitano foi explicitada em dados apresentados a partir da primeira pesquisa sobre afroturismo no Brasil, com a aplicação de dois questionários – um específico sobre afroturismo e outro geral. Foi relevado, por exemplo, que turistas pretos e pardos ficam, em média, mais tempo em Salvador, quando comparados com o perfil geral.

Segundo a pesquisa, 21% dos turistas pretos e pardos ficam hospedados mais de 10 noites na capital baiana. “É um público que de fato escolhe Salvador e sabe por que está escolhendo. Estamos estruturando esse ambiente com os roteiros para poder fazer esse turista ficar mais tempo em nossa cidade”, disse o subsecretário da Secult, Walter Pinto Jr.

Dos turistas estrangeiros que visitam Salvador, aproximadamente 25% são dos Estados Unidos. Os números apontam que os viajantes negros americanos gastaram, em 2019, US$ 129,6 bilhões em viagens de lazer nacionais e internacionais. Desse grupo, 45% indicam que questões de raça desempenham um papel importante na escolha da viagem e 70% dizem se influenciar por destinos acolhedores para viajantes negros.

Roteiros

O projeto Rolê Afro integra o Plano de Desenvolvimento do Afroturismo realizado pela Prefeitura através da Secult e da Semur. O projeto tem apoio do consórcio formado pela Àwá Ações Afirmativas, Target Euro e Artès, no âmbito do Prodetur Salvador. Todo o material digital do Guia de Afroturismo está disponível neste link.

Confira a descrição dos roteiros:

Rolê 1 – “História, luta e liberdade”. Ponto de encontro: Casa do Benin. Pontos de visitação (estimativa 4h): Igreja do Rosário dos Pretos / Sociedade Protetora dos Desvalidos

Rolê 2 – “Encantos de Oxum”. Ponto de Encontro: Terreiro de Jesus. Pontos de visitação (estimativa 4h): Instituto Kimundo / Loja Negros Solidários / Espaço Preto Fala de Amor/ Bella Oyá / Casa Dumato / Restaurante Zanzibar

Rolê 3 – “Heroínas negras”. Ponto de encontro: Monumento Maria Felipa. Pontos de visitação (estimativa 3h): Elevador Lacerda/ Memorial das Baianas de Acarajé/ Museu Nacional de Enfermagem/ Instituto Kimundo

Rolê 4 – “Das artes”. Ponto de encontro: Muncab. Pontos de visitação (estimativa 3h): Galeria Raimundo Santos Bida / Cabuloso Ateliê de Arte e Cultura

Rolê 5 - “Sabores da cidade”. Ponto de Encontro: A ser definido com o cliente. Pontos de visitação (estimativa 4h): Feira de São Joaquim/ Memorial das Baianas de Acarajé/ Museu da Gastronomia

Rolê 6 – “Encantos do Abaeté”: Ponto de encontro: Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté. Pontos de visitação (estimativa 4h): Bloco Afro Malê Debalê/ Terreiro Axé Abassá de Ogum

Rolê 7 – “Força das Àguas”. Ponto de encontro: Transfer a partir do hotel dos visitantes. Pontos de visitação (estimativa 4h): Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho/ Casa de Yemanjá/ Acarajé da Dinha/ Largo da Mariquita

Rolê 8 – “Quilombismo”. Ponto de encontro: Praça Castro Alves. Pontos de visitação (estimativa 3h): Monumento a Zumbi dos Palmares - Sociedade Protetora dos Desvalidos / Cabuloso Ateliê de Arte e Cultura/ Galeria de Arte Sal e Terra/ Muncab / Casa do Benin / Restaurante Zanzibar

Rolê 9 – “Liberdade-Curuzu Tour - Circuito Sérgio Roberto”. Ponto de encontro: Monumento Maria Felipa. Pontos de visitação (estimativa 3h): Praça Nelson Mandela / Feira do Japão / Entrada do Curuzu / Memorial e Busto de Apolonio / Salão de Geruza Menezes / Vodun Zo / Ile Aiyê / Casa de Maria Felipa / Casa de Sergio Roberto / Jitolu

Rolê 10 – “Rota Afro Congo Bahia”. Ponto de encontro: Parque Pedra de Xangô. Pontos de visitação (estimativa 4h): Parque Pedra de Xangô / Sede Afoxé Filhos do Congo

Rolê 11 - “Vivência de Fé – Terra Santa dos Alagados”. Ponto de encontro: Base Comunitária da PM / Final de Linha do Uruguai. Ponto de visitação (estimativa 2h): Paróquia Nossa Senhora dos Alagados.

