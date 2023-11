Salvador e Feira de Santana receberão turnê de 30 anos do Soweto | A TARDE

O estado da Bahia está entre os locais que irá receber a turnê de 30 anos do Soweto. O grupo de pagode, que terá o retorno do cantor Belo, divulgou a programação das cidades, que irá desembarcar em Feira de Santana e Salvador.

Além dos destinos baianos, a banda passará por São Paulo, Maceió, Recife, Juiz de Fora, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Campinas, Niterói, Aracaju, Natal, Uberlândia, Brasília, Goiânia, Campos dos Goytacazes, Vitória, Belém, Manaus, Macapá, São José dos Campos, Belo Horizonte, Fortaleza, São Luiz, Teresina, Campo Grande, Cuiabá, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro.

O anúncio de retorno foi feito no programa Domingão com Huck, da Rede Globo, onde Belo participou de um reencontro do grupo. O cantor relembrou o início de carreira e explicou para o apresentador Luciano Huck o que motivou a decisão.

"Eu tinha que fazer essa comemoração. O pagode hoje em dia é pautado nessa coisa do(s anos) 90, né? O 90 foi uma sensação de grupos que estouraram e trouxeram muitas músicas e eu acho que tinha que fazer essa celebração. O Thiaguinho canta tanta coisa do Soweto, a Ludmilla canta tanta coisa do Soweto", explicou.

A comunicação de datas e locais que receberão o evento e valores será feita em etapas. A primeira leva de anúncios/venda de ingressos será conhecida em dezembro, em data a ser definida. A expectativa é que o público total da turnê gire em torno de 900 mil pessoas.