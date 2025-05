Se você gostou de Bebê Rena, assista essa série escondida na Netflix

Minissérie surpreende pela combinação de dramatização com depoimentos de especialistas - Foto: Divulgação

Na era das maratonas rápidas, a Netflix segue sendo uma excelente opção para quem busca séries curtas, mas impactantes. No entanto, sucessos avassaladores como 'Bebê Rena', 'Que Falta Você Me Faz' e 'Adolescência' acabam ofuscando outras produções que também merecem atenção. Entre essas joias escondidas está 'Alexandre: O Nascimento de um Deus', uma minissérie que surpreende pela combinação de dramatização com depoimentos de especialistas.

Com apenas 6 episódios de cerca de 40 minutos, a produção entrega uma narrativa sobre a trajetória de Alexandre, o Grande, figura histórica que saiu do exílio para conquistar quase todo o mundo conhecido antes dos 30 anos. A série acompanha sua ascensão de jovem príncipe macedônio a imperador temido, reverenciado como um deus vivo.

Um dos diferenciais da obra é sua estrutura híbrida, que mistura encenações dos eventos marcantes com entrevistas de acadêmicos e historiadores. Isso garante à minissérie um apelo tanto para quem busca entretenimento quanto para quem se interessa por história.

A abordagem permite uma imersão que vai além dos fatos conhecidos, destacando o lado mais humano e controverso do conquistador.

Se você gosta de produções como Império Romano ou Os Últimos Czares, esta é uma excelente pedida. Ideal para maratonar em um final de semana e, de quebra, aprender mais sobre uma das figuras mais influentes da Antiguidade.