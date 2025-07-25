Secretário Bruno Monteiro enaltece Preta Gil em velório

O Secretário é amigo da família Gil - Foto: Reprodução | Instagram

Presente durante o velório da cantora Preta Gil, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 25, o Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, enalteceu a cantora. Em entrevista ao portal A Tarde, ele afirmou que foi ao local para representar o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues.

“Eu estou no Rio de Janeiro representando o governador Jerônimo Rodrigues, o governo do estado, e tenho certeza que trazendo também o carinho do povo baiano a família Gil, nesse momento de homenagem, celebração, de tudo o que significa, tudo o que representa Preta Gil para o nosso país, e obviamente para a Bahia, um estado também que sempre teve uma ligação muito forte e que a influenciou muito.”, disse ele.

Ele ainda enalteceu a potência da filha de Gilberto Gil e afirmou que ela foi de extrema importância para a sociedade. “As homenagens que nós temos visto ao longo desses últimos dias, dessa semana, e hoje aqui no velório, de uma forma muito especial, demonstram o tamanho de preta para o Brasil”, disparou.

“A toda a sua luta, tudo que ela inspirou, tudo que ela fez pela igualdade, pela liberdade, pela cultura, pela aceitação das pessoas serem quem elas são. Hoje nós vemos uma grande onda de carinho retribuindo tudo isso. Então, é uma despedida do tamanho da dimensão do que Preta representa para o povo baiano e para o povo brasileiro”, concluiu.

Velório de Preta Gil

Atendendo aos desejos deixados por ela, o velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público até as 13h.

A despedida tem clima de reverência e afeto: um ambiente musical acolhedor, centenas de flores coloridas, um telão com fotos especiais da artista ao lado de amigos e familiares e um luxuoso caixão prateado marcam o último adeus.

Desde as primeiras horas da manhã, parentes, amigos famosos e fãs comparecem ao local para prestar as últimas homenagens. Após as 13h, o velório segue restrito à família e pessoas próximas.