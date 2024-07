"Sem os eventos, o Rock já teria acabado", diz idealizador de festival

- Foto: Matheus Calmon / AG. TARDE

Entre este sábado, 13, e domingo, 14, o Salvador Rock Festival, que celebra o dia mundial do estilo musical. Idealizador e um dos organizadores do evento, Marcos Silva contou que o festival nasce da necessidade de outro espaço para o rock em Salvador, além do palco do rock.

"Salvador é a terra da música, a gente tem vivo aqui o axé, o pagode, o samba e os outros estilos musicais, e o rock é muito vivo na cidade. Porém a gente percebe que não tem muito incentivo dos poderes públicos de criar eventos como este aqui, para poder fomentar também a cultura do rock. Sem esses eventos desse tipo aqui, o rock já teria praticamente acabado na Bahia, então só viveria no fone de ouvido", disse.

Marcos pontua que a presença do público para curtir as bandas mostra que o rock não morreu, pelo contrário, tem força.

"É muito forte, inclusive lá no sul, no sudeste do país, também aqui no Nordeste, lá em Recife tem muitas bandas boas. E aqui em Salvador é um celeiro musical muito grande, a gente tem muita banda boa que precisa ser vista por outras pessoas, por outros públicos que não conhecem".

Em 2024 o festival acontece pela primeira vez, mas a ideia é que seja incorporado ao calendário da cidade.

"É muito importante ressaltar que a gente tem um dia mundial do rock, muitos anos, às vezes, passa batido, ou então, nos pequenos bares da nossa cidade. A gente mostra que realmente o rock tem força, ele é o estilo musical mais bem subdividido e maior do mundo".

Marcos ressalta que desde o anúncio, o público ficou animado com o festival e frisa que está feliz de vê-lo, finalmente acontecer.

"Tem sido uma experiência, uma luta muito grande, graças a Deus a gente tem muitos parceiros que abraçaram o evento e estão lutando com a gente, brigando para esse evento estar acontecendo hoje, e a gente só tem a agradecer a todos que nos ajudaram até o momento".