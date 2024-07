Cover da CPM 22, Hardcall inicia festival do rock em Salvador

- Foto: Matheus Calmon / AG. TARDE

No dia em que o mundo celebra o Rock, o Jardim de Alah, em Salvador, foi tomado por uma legião de fãs do estilo musical neste sábado, 13, primeiro dia do Salvador Rock Festival, que comemora a data ao estilo mais raiz possível: fazendo rock.

Quem iniciou os trabalhos deste primeiro dia foi a banda Hardcall com o cover da CPM 22. Antes de subir ao pranchão, os músicos conversaram com o A TARDE e frisaram a referência da banda nacional em suas vivências.

"CPM 22 é o cotidiano, é o que a gente vive, os caras falam muita coisa sobre cotidiano, o que acontece na vida deles, a gente se espelha justamente com isso. O CPM 22 pra gente, de início, era a referência de banda, e hoje é surreal a gente fazer a abertura de um evento foda como esse, trazendo uma banda tão importante para a cena", disse Maumal, vocalista do grupo.

No repertório do show, diversos clássicos da CPM, como Regina Let's Go, O Mundo Dá Voltas, Desconfio, Dias Atrás, Inevitável e outras.

"Muito importante a cena Rock em Salvador estar crescendo, está retomando, já houve momentos lá nos anos 2000 em que o Rock em Salvador foi muito difundido, foi um momento bacana, e nesse momento agora está sendo retomado e a gente está muito contente e quer desfrutar de tudo isso", celebrou Maumal.

Davi Sião, músico da banda, lembra que a Bahia tem exemplos clássicos de rock, como Raul Seixas, Cascadura, Vivendo Do Ócio, entre outras.

"A gente tem muito rock na Bahia, e a estar aqui hoje, especialmente, no Dia Mundial do Rock, pra fazer rock, a gente está muito contente, muito feliz, vai ser massa. A gente está com energia carregada pra chegar e passar o som pra essa rapaziada aí. Quem gosta de hardcore melódico, vai curtir", destacou.

Maumal finaliza destacando o significado da realização do festival em Salvador para a cena do rock soteropolitano.

"O Rock Festival dando oportunidade para bandas autorais, para bandas covers também, é muito importante para o cenário, que abre espaço para todo mundo. E a gente consegue difundir a música, o rock and roll, aqui na Bahia, que o povo fala que é a terra do axé. É do axé também, mas é a terra do rock and roll. E no Dia Mundial do Rock, estaremos aqui para isso. Fazer rock".