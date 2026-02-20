Teatro famoso de Salvador continua campanha para não fechar as portas

Com 51 anos de história, o espaço foi colocado à venda - Foto: Divulgação

O tradicional Teatro Gamboa será palco de uma celebração especial neste sábado, 21, às 19h. O multi-instrumentista Tuzé de Abreu comemora 78 anos com o show “Pupurriaçu”, em uma apresentação cuja renda será integralmente destinada à campanha “Fica Gamboa”, mobilização que busca arrecadar recursos para a compra e reforma do casarão onde funciona o espaço cultural.

Os ingressos custam R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), com vendas pelo Sympla. Também será possível acompanhar a apresentação de forma virtual, pela plataforma online do teatro. Quem desejar contribuir além do valor do ingresso pode fazer doações extras por meio da campanha de financiamento coletivo.

Flautista, saxofonista, compositor e arranjador, Tuzé construiu uma trajetória que atravessa décadas da música baiana e brasileira. Atuou por 36 anos na Orquestra Sinfônica da UFBA, desenvolveu pesquisas ao lado de Walter Smetak e integrou o projeto Doces Bárbaros. Ao longo da carreira, colaborou com nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Elza Soares, entre outros artistas fundamentais da música nacional. Com quatro álbuns autorais e prêmios como o Caymmi de Melhor Show e Direção Musical, mantém uma produção marcada pela experimentação e pela assinatura própria.

No formato voz e violão, “Pupurriaçu” reúne 36 composições do artista, incluindo parcerias com Gereba, Smetak, Rosa Abreu e Caetano Veloso. Em circulação desde 2022, o espetáculo ganha agora um caráter ainda mais simbólico ao se unir ao esforço coletivo para garantir a permanência do Gamboa como teatro.

Com 51 anos de história, o espaço foi colocado à venda, mas a prioridade de compra é da Associação Teatro Gamboa, organização sem fins lucrativos formada por artistas, produtores e técnicos que administram a casa. A meta é arrecadar R$ 500 mil para adquirir o imóvel e realizar melhorias estruturais. Outros nomes como Gilberto Gil também fizeram shows em prol do teatro.

Reconhecido por seu perfil democrático, o Teatro Gamboa se consolidou como ponto de encontro entre artistas consagrados e novos talentos. Foi ali que cantoras como Zizi Possi e Luedji Luna deram passos importantes antes de alcançarem projeção nacional.