The Weeknd: pré-venda de show esgota em uma hora; veja outras datas

The Weeknd - Foto: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia/AFP

O show único de The Weeknd em São Paulo teve a pré-venda aberta nesta segunda-feira, 22. A primeira leva de ingressos estava disponível exclusivamente para os fãs cadastrados no site oficial do artista

De forma 'avassaladora', a venda começou às 10h da manhã e todos os ingressos foram vendidos em menos de uma hora.

Em 15 minutos, todos os ingressos do setor cadeira inferior já haviam se esgotado. A partir das 10h30, os ingressos do tipo meia-entrada já não estavam mais disponíveis para nenhum setor. E antes das 11h já não havia nenhum ingresso restante para The Weeknd em pré-venda.

O show será realizado no dia 7 de setembro, no Estádio Morumbis, em São Paulo (SP). Essa é a única apresentação marcada de The Weeknd até o momento.

Próximas datas



Para aqueles que não conseguiram ingressos na primeira rodada, ainda podem adquirir nas próximas datas. O preço das entradas varia de R$ 245 até R$ 850, sem contar os camarotes e ingressos VIP. Confira as próximas datas de venda de ingressos:

23/07 - Pré-venda exclusiva para clientes Santander Private e Select, começando às 10h online.

24/07 - Pré-venda para os demais clientes Santander, disponível a partir das 12h na bilheteria oficial.

25/07 - Venda geral ao público, começando às 10h pelo site da Ticketmaster Brasil.