"Toda Árvore Tem Raiz": Salvador recebe mostra individual de artista indígena

A Montanhosa Mulher que sonhava (2020) - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador recebe, a partir desta terça-feira, 10, a exposição Toda Árvore Tem Raiz, primeira mostra individual da artista indígena Yacunã Tuxá. Reunindo 25 obras em diferentes linguagens e suportes, como pintura, fotografia, poesia, muralismo, escultura, lambe-lambe, vídeo mapping e performance, a exposição permanece em cartaz até 10 de maio, com visitação gratuita.

O projeto parte da trajetória da artista indígena do povo Tuxá de Rodelas, na Bahia, marcada por deslocamentos forçados e resistência. Os trabalhos expostos estabelecem um diálogo entre o analógico e o digital, propondo uma reflexão sobre memória, identidade, urbanidade e território a partir da metáfora das raízes como guardiãs de histórias coletivas e individuais.

A curadoria é assinada por Naine Terena e Vera Nunes, em diálogo com a artista, e propõe uma experiência expositiva que articula identidade indígena com contextos culturais dos não indígenas, criando um percurso imersivo que convida o público a refletir sobre os atravessamentos vividos por corpos indígenas, seus territórios e sua espiritualidade.

A mostra incorpora elementos simbólicos como o rio, a canoa e a Jurema, planta sagrada que atravessa a mostra como eixo espiritual e político. O feminino indígena emerge como estrutura fundamental, afirmando as mulheres como raízes profundas da terra, sustentando histórias de resistência, cuidado e reinvenção.

“‘Toda Árvore Tem Raiz’ é um espaço de afirmação da força irrefreável da memória e do pertencimento. Nas obras em exposição, as mulheres ocupam o centro do território das lembranças. A multiplicidade de linguagem criativa que apresento neste projeto introduz algo simples: é impossível sintetizar a pluralidade subjetiva das existências indígenas.”, destaca Yacunã Tuxá. “Entre aldeia e cidade, com as mãos moldando o barro ou segurando uma filmadora, a presença dessas mulheres, ao longo da história, articulou e articula resistências variadas, algumas até invisíveis, mas todas potencialmente criativas e transformadoras.”, afirma a artista.

Sobre a artista

Yacunã Tuxá é uma das principais vozes da arte indígena contemporânea no Brasil, com atuação nas artes visuais, literatura, muralismo e curadoria, articulando memória, ancestralidade e política. Seu trabalho já esteve presente em importantes instituições culturais, rendeu prêmios de destaque, projetos curatoriais e grandes intervenções urbanas, além da publicação de seu primeiro livro de poemas, consolidando sua produção artística como uma potente ferramenta de resistência, afirmação identitária e cura coletiva.

SERVIÇO:

[Artes Visuais] Exposição “Toda Árvore Tem Raiz”

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Abertura: 10 de fevereiro de 2026 (terça-feira), às 19h

Período de visitação: 19 de fevereiro a 10 de maio de 2026

(A CAIXA Cultural estará fechada no período de 11 a 18 de fevereiro, por conta do carnaval)

Horário de visitação: terça-feira a domingo, das 9h às 17h30

Entrada gratuita

Classificação etária: Livre

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalsalvador

Acesso para pessoas com deficiência

Todas as imagens da exposição possuem recurso de audiodescrição

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal