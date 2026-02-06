Filha baiana de Jimmy Cliff lança remix com indicado ao Grammy; ouça

Nabiyah Be - Foto: Divulgação assessoria

Nesta sexta-feira, 6, a cantora e compositora e a única filha baiana do cantor jamaicano Jimmy Cliff, Nabiyah Be lança o remix de “Poço Azul”, assinado pelo DJ e produtor JLZ, que reimagina a faixa com influências de amapiano e afrobeat.

O single marca a transição da artista para a carreira musical autoral e integra seu álbum de estreia, ‘O Que o Sol Quer’, de 2025.

JLZ | Foto: Divulgação assessoria

O remix chega para celebrar uma nova fase da carreira de Nabiyah Be, após a realização de sua primeira turnê internacional pela Europa. A artista também destaca a parceria com JLZ, produtor indicado ao Grammy.

| Foto: Divulgação assessoria

“Sempre imaginei ‘Poço Azul’ na pista. E o JLZ conseguiu trazer esse amapiano mais próximo da gente sem perder a musicalidade do single de ‘O Que o Sol Quer’ e também da versão ao vivo do EP Live in Rio. É nossa forma de celebrar um ano do disco de estreia bem na portinha do Carnaval”, entrega a artista.