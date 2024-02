Turismo em alta impulsiona comércio em Morro de SP: "vendemos muito" | A TARDE

Pizzas, coquetéis, churros, pastéis, crepes e mais. Comerciantes aproveitam o apelo turístico do Festival Morro de São Paulo, que atrai pessoas de vários locais do estado e do país, para impulsionar suas vendas.

Próximo ao palco que recebe as atrações, na segunda praia, há uma praça de alimentação, que reúne diversas opções a quem sente fome ou sede durante o evento.

Tiago Ramos vive em Morro de São Paulo há cerca de dois anos e trabalha também como vendedor na barraca Coquetéis do Hamilton há cerca de três meses. Ele afirma ter notado aumento das vendas e espera finalizar os três dias com saldo positivo.

Ontem (quinta-feira) a gente vendeu muito bem, fomos até umas 3h30 da manhã, o movimento estava excepcional, vendemos bastante. E pela chegada das pessoas hoje, tenho percebido uma movimentação muito boa".

O estabelecimento tem como carro chefe o 'cacau show', um drink feito com o cacau e servido na própria fruta. Mas também há outras opções.

"Aqui nós vendemos drinks, coquetéis, saladas de frutas e sucos também. A gente preparou o estoque, a expectativa foi muito grande", disse o comerciante.

Na Buba Churros, além de doces, Kenneth Santos conta que vende felicidade. "A gente oferece churros gourmet, churros espanhol. O churros gourmet vem com recheio, cobertura e confeito. E felicidade, né? Doce é o que a criançada gosta. Todo mundo gosta de doce".

Morador de Morro de São Paulo desde sempre, ele conta que a soma da alta temporada com eventos que atraem o público resultam em um momento bacana para as vendas.

"Só por ser a alta temporada já ajuda, mas com o Festival ajuda bastante, por conta do turismo. Traz muito mais pessoas para conhecer o que é esse paraíso".

Bom pra todo mundo

Silvan Almeida, conhecido como Bó, trabalha na barraca Chegue Mais e preside a Associação de Comerciantes de Morro de São Paulo. Ele conta que o público está crescente e perto de chegar ao registrado na edição de 2023.

"O pessoal tá meio ressaqueado, mas vamos aí torcer que melhore. Tem amanhã ainda, está ótimo. Esse ano também acredito que vai ser bom, vamos ter um saldo positivo e já esperamos o próximo, no ano que vem".

Ele conta que não só comerciantes, mas diversas categorias são beneficiadas com o aumento do turismo na região. "Quanto mais festivais, mais eventos acontecendo aqui, para a gente é melhor, pois movimenta a economia, porque nós trabalhamos com venda, com turismo, então se você investe no turismo, vai beneficiar todo mundo, nós ambulantes, o pessoal das pousadas, o dono de comércio, então, se você traz um evento aqui para Morro, vai beneficiar todos".