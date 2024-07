Última entrevista de Chrystian foi exibida durante divulgação da morte

Participação do cantor Chrystian no programa The Noite - Foto: Reprodução| SBT

Na noite desta quarta-feira, 16 de junho, o cantor Chrystian faleceu após passar mal. Coincidentemente, a participação dele no programa 'The Noite com Danilo Gentili' aconteceu na véspera de seu falecimento e foi ao ar no momento da divulgação da sua morte.

Pesado pensar que essa é a última apresentação musical do Chrystian. Essa gravação do The Noite aconteceu na última terça. Apenas horas antes dele partir. Como a vida é imprevisívelpic.twitter.com/rlkQaVjCy0 — Fernando Mars (@fernandoluiiz) June 20, 2024

O cantor se emocionou ao falar do transplante de rim que receberia da esposa. A cirurgia estava marcada para o mês de fevereiro, mas precisou ser adiada para outubro em função dos medicamentos anticoagulantes que Chrystian tomava.

O cantor Chrystian faleceu na noite desta quarta. Coincidentemente o programa The noite já tinha na programação a exibição do programa com ele e o Sérgio Reis.



Chrystian formava dupla com seu irmão, Ralf. #TheNoite @DaniloGentili #Chrystian pic.twitter.com/Yw9mz0C9LN — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) June 20, 2024

“Tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico: ‘Eu sou doadora’. Ele perguntou: ‘Como é que você sabe?’. E ela respondeu: ‘É muito simples, eu e o Chrystian somos um só”, contou, emocionado.



No ano de 2021 a dupla Chrystian e Ralf encerrou a carreira após 40 anos de parceria. No início deste ano eles voltaram a ser assunto após a notícia de que Chrystian realizaria uma cirurgia de transplante de rim.

Chrystian pausou a dupla



A decisão de colocar um ponto final na carreira da dupla foi de Chrystian, que decidiu viver a carreira solo.

“Eu assinei um contrato por cinco anos como você está sabendo para fazer essa carreira solo. Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa”, revelou em entrevista na Record.

De acordo com o artista, não houve nenhum atrito na convivência que motivou a separação.

“A gente nunca teve grandes problemas. Tinha divergências de opiniões como qualquer relacionamento, que a gente, no fim das contas, acaba resolvendo”, afirmou.

No ano passado, Ralf contou sobre o assunto e afirmou que não voltaria a fazer parceria com o ex-companheiro.