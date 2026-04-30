LITERATURA
Vanessa da Mata, Paralamas e mais: veja programação completa da FLICG
Evento em Capim Grosso mistura shows, debates e ações educativas ao longo de quatro dias
Entre os dias 7 e 10 de maio, a cidade de Capim Grosso recebe mais uma edição da Feira Literária de Capim Grosso (FLICG), que neste ano traz como tema “Entre Rotatórias e Saberes – Vozes da Literatura Ecoando Cultura”.
O evento destaca a formação de leitores e a valorização da cultura, envolvendo prioritariamente o público escolar, além da comunidade local.
Com uma proposta que integra educação, arte e cidadania, a FLICG promove uma imersão no universo literário por meio de atividades realizadas diretamente no espaço da feira.
Leia Também:
A programação inclui distribuição de livros, contações de histórias, mesas de debate, exposições, cortejo literário e apresentações culturais, ampliando o acesso à leitura e estimulando o pensamento crítico.
Ao longo de quatro dias, diferentes espaços temáticos recebem atividades simultâneas, como o “Vozes da Literatura – Entre Palavras e Saberes”, o “Cordel e Repente – Carreta Literária” e o “Busarte”, reunindo estudantes, professores, artistas e convidados em uma programação diversa e inclusiva.
A abertura, na quinta-feira, 7, será marcada pelo tradicional desfile literário, que reúne escolas e comunidade em um momento de celebração da leitura e da criatividade.
A programação do dia segue com apresentações culturais, incluindo shows de Sandrinho do Acordeon, além da participação do humorista Zé Lezin. Um dos pontos altos da noite será a presença da cantora Vanessa da Mata, que apresenta o projeto “Conversa & Canção”, unindo música e bate-papo em uma proposta intimista.
A noite ainda conta com apresentações musicais e performances que celebram a diversidade artística.
Na sexta-feira, 8, a feira ganha força com uma intensa programação voltada à formação e ao debate. Mesas literárias e temáticas abordam desde o afrofuturismo até a relação entre literatura e território, com destaque para discussões inspiradas na obra de Itamar Vieira Junior.
O público também poderá acompanhar atividades culturais das escolas, espetáculos teatrais, contações de histórias e apresentações de cordelistas. À noite, a programação musical reúne atrações como Los Catedráticos e a banda Paralamas do Sucesso, um dos grandes nomes do rock nacional, atraindo público de diferentes gerações.
O sábado, 9, mantém o ritmo com uma programação que mistura reflexão e entretenimento. O dia começa com missa campal em comemoração ao aniversário da cidade, seguida por recitais, debates e apresentações culturais.
Temas como o papel das academias de letras, a violência contra a mulher e questões ambientais entram em pauta nas mesas de discussão. As atividades seguem com dança, teatro, lançamentos de livros e saraus, fortalecendo o protagonismo local e regional. A noite será dedicada ao público gospel, com apresentações de louvor no palco principal.
Encerrando a programação, no domingo, 10, a FLICG reforça seu compromisso com a diversidade de vozes e narrativas. O dia conta com mesas sobre literatura de povos originários, afetos, questões sociais e expressões culturais brasileiras, além da participação de autores como Antônio Torres.
As atividades incluem ainda contações de histórias, cordel, apresentações culturais e lançamentos de livros. À noite, o público acompanha a premiação do concurso literário e do desfile literário, seguida de shows com atrações como Flaira Ferro, Mateus Zig e outros artistas.
Além disso, a feira conta com espaços permanentes como exposições, planetário, ações do SESI, projetos de incentivo à leitura e atividades voltadas à juventude, fortalecendo o caráter educativo e interativo do evento.
Confira a programação completa da FLICG 2026:
07/05 – QUINTA-FEIRA
Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária
- 16h00 – Laisla Lima e Bruno Bastos
Palco de Eventos
- 16h00 – Desfile Literário
- 18h00 – Sandrinho do Acordeon
- 19h00 – Apresentação EPJAI
- 19h30 – Zé Lezin
- 20h30 – Coral Municipal / Escola de Música / Orquestra
- 22h30 – Vanessa da Mata – Conversa & Canção
- 23h30 – Som de Bar
08/05 – SEXTA-FEIRA
Espaço Vozes da Literatura - Entre Palavras e Saberes
- 09h00 – Apresentação Cultural - Escolas
- 09h20 – Mesa 1 – Estados Unidos da Africa, uma aventura Afrofuturista com Anderson Shon e Daniel Cesart – Mediação: Professora Sandra Dias
- 11h00 - NTE 15 (Mesa 4) Itamar Vieira Junior: o cartógrafo que costura o tempo à terra - conversas com os clubes de leitura com as Professoras: Doutora Gabriela Barbosa - UFBA/UNIVASF, Núbia Oliveira - CETI BERILO/UNEB e Sandra Dias - CETEP EDNA Mediação Senária Santana - CLUBE DELEIT.URA/ UNEB
- 14h00 – Apresentação Cultural - Escolas
- 14h30 – Mesa 3 – Russo Passa Pusso e Professor Pedro Paulo em Papo de Música– Mediação Renato Cordeiro
- 16h00 – Mesa 4 – Mesa Institucional com Maria Mariguella, Sandro Magalhães – Mediação: Luciene Rosa
Espaço Busarte
- 09h00 – Cinema e Teatro
- 11h00 – Contações de Estórias com Tammy Cavalcante
- 14h00 – Educação Cósmica com Alana Andrade
- 15h00 – Cine e Teatro
Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária
- 09h30 – CETEP – Contação de História: Príncipe Gentileza
- 10h00 – Espetáculo Insensato do Colégio Berilo – São José do Jacuipe
- 10h30 – Apresentações das Escolas
- 11h00 – Apresentação Cordelistas (Sueli Valeriano/Antônio Barreto)
- 12h00 – Lidiciane Rios
- 13h30 – No Quintal do meu Tio – Grupo de Teatro de Capim Grosso
- 14h00 – Dança CETEP - A voz do silêncio e suas resistências
- 14h30 - Apresentações das Escolas
- 15h30 – No Sítio do vovô Dândi - Ana Fátima
- 16h00 – Conversa com Verso – Manuel Cavalcante
- 17h00 – Lançamento de Livros – Show com Fernanda Luz
- 09h00 ás 17h00 – Exposição Eduardo Lima
Espaço SESI
- Programação Diária
- Espaço Fundação Pedro Calmon
- Projeto Leve e Leia
- Planetário
- Programação Diária
Espaço da Juventude / Tenda Eletrônica
- Programação Diária
Palco de Eventos
- 19h00 – Apresentação EPJAI
- 19h30 – Los Catedráticos
- 21h00 – Paralamas do Sucesso
- 23h00 – Banda de Rock
09/05 – SÁBADO
Espaço Vozes da Literatura - Entre Palavras e Saberes
- 08h00 – Missa Campal em comemoração aos 41 anos de Capim Grosso
- 09h00 – Apresentação das escolas:
- 09h30 - Recital com Mariana Guimarães
- 10h00 - Mesa 5 – Teatro das Palavras com Los Catedráticos
- 11h00 – Mesa 6 – Sheylli Caleffi – A Violência contra as mulheres e as redes sociais – Mediação: Mariana Guimarães
- 14h00 – Dança Afro Raizes – CETEP
- 14h30 - Apresentação das escolas:
- 15h00 – Mesa 7 – A importância e o Impacto das Academias de Letras com Pietro Costa e membros da academia de Arte e Letras - Mediação: Natália Tamara
- 16h00 – Fernanda Luz
- 16h30 – Mesa 8 - Vequinha e o Meio Ambiente com Verônica Moreira – Mediação: Brenna Oliveira Nascimento
Espaço Busarte
- 09h00 – Cinema e Teatro
- 10h30 – Contações de Estórias e Cirandas com Tammy Cavancanti
- 14h00 – Dança Kumirê - CETEP
- 15h00 – Cadeira de Brin
- 16h00 – Cinema e Teatro
Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária
- 09h30 – Tio Felipe
- 10h00 - Cadeira de Brin
- 11h00 - Apresentações das Escolas
- 11h30 – Contações de História com Veronica Moreira
- 12h00 – Letícia Oliveira
- 13h30 – Educação Cósmica com Alana Andrade
- 14h00 – Teatro CETEP
- 14h30 - Apresentações das Escolas
- 15h00 – Conversa com Verso – Manuel Cavalcante
- 15h30 - No Sítio do vovô Dândi - Ana Fátima
- 16h00 – Mesa sobre Movimento da Música Eletronica com DJ Ceara
- 17h00 – Lançamento de Livros e Sarau da Academia de Letras de Capim Grosso
- 09h00 ás 17h00 – Exposição Eduardo Lima
Espaço SESI
- Programação Diária
- Bibex – Fundação Pedro Calmon
- Projeto Leve e Leia
- Planetário
Espaço da Juventude / Tenda Eletrônica
- Programação Diária
Palco de Eventos - Noite de Louvor
- 18h30 - Coral CETEP
10/05 – DOMINGO
Espaço Vozes da Literatura - Entre Palavras e Saberes
- 09h00 – Apresentação Cultural (Escolas)
- 09h30 - Mesa 9 – Literatura de Povos Originários com Chiara Ramos – Mediação: Felipe Oliveira
- 10h30 - Mesa 10 – Afetos, Lutas e Palavras com Flaira Ferro – Mediação: Mariana Guimarães
- 14h00 – Apresentação Cultural (Escolas)
- 14h15 – Mesa 11 – Expressões do Brasil no Século XX com Antônio Torres – Mediação: Emanuel Andrade
- 15h30 – Messa 12 – Clube de Leitura da Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura - com a Prof. Luana
- 16h00 – Mesa 13 – Palavras, Poesia e Movimentos com Cida Pedrosa e Sidney Rocha – Mediação: Maviael Melo
Espaço Busarte
- 09h00 – Cinema e Teatro
- 10h00 - Cadeira de Brin
- 14h00 – Educação Cósmica com Alana Andrade
- 15h00 – Cinema e Teatro
Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária
- 09h30 – Tio Felipe
- 10h00 – Apresentação EPJAI
- 11h00 – Apresentação Cordelistas(Sueli Valeriano/Antonio Barreto)
- 12h00 – Rolchinol e Kleber
- 14h00 – Letícia Lima
- 15h00 – Conversa com Verso – Manuel Cavalcante
- 15h30 - Apresentação EPJAI
- 16h00 – Lei Maria da Penha em Cordel com Tião Simpatia
- 17h00 – Lançamento de Livros – Neto do Cavaco
- 09h00 ás 17h00 – Exposição Eduardo Lima
Espaço SESI
- Programação Diária
- Bibex – Fundação Pedro Calmon
- Projeto Leve e Leia
Planetário
- Programação Diária
Espaço da Juventude / Tenda Eletrônica
- Programação Diária
Palco de Eventos
- 18h00 – Premiação do Concurso Literário e do Desfile Literário
- 18h30 - Patrulha Canina
- 19h00 – Mateus Zig
- 20h00 – Flaira Ferro
- 21h00 – Farra dos Poetas
- 22h00 – Daniel da Quixabeira
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes