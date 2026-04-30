Vanessa da Mata, Paralamas e mais: veja programação completa da FLICG

Entre os dias 7 e 10 de maio, a cidade de Capim Grosso recebe mais uma edição da Feira Literária de Capim Grosso (FLICG), que neste ano traz como tema “Entre Rotatórias e Saberes – Vozes da Literatura Ecoando Cultura”.

O evento destaca a formação de leitores e a valorização da cultura, envolvendo prioritariamente o público escolar, além da comunidade local.

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Com uma proposta que integra educação, arte e cidadania, a FLICG promove uma imersão no universo literário por meio de atividades realizadas diretamente no espaço da feira.

A programação inclui distribuição de livros, contações de histórias, mesas de debate, exposições, cortejo literário e apresentações culturais, ampliando o acesso à leitura e estimulando o pensamento crítico.



Ao longo de quatro dias, diferentes espaços temáticos recebem atividades simultâneas, como o “Vozes da Literatura – Entre Palavras e Saberes”, o “Cordel e Repente – Carreta Literária” e o “Busarte”, reunindo estudantes, professores, artistas e convidados em uma programação diversa e inclusiva.

A abertura, na quinta-feira, 7, será marcada pelo tradicional desfile literário, que reúne escolas e comunidade em um momento de celebração da leitura e da criatividade.

A programação do dia segue com apresentações culturais, incluindo shows de Sandrinho do Acordeon, além da participação do humorista Zé Lezin. Um dos pontos altos da noite será a presença da cantora Vanessa da Mata, que apresenta o projeto “Conversa & Canção”, unindo música e bate-papo em uma proposta intimista.

A noite ainda conta com apresentações musicais e performances que celebram a diversidade artística.

Na sexta-feira, 8, a feira ganha força com uma intensa programação voltada à formação e ao debate. Mesas literárias e temáticas abordam desde o afrofuturismo até a relação entre literatura e território, com destaque para discussões inspiradas na obra de Itamar Vieira Junior.

O público também poderá acompanhar atividades culturais das escolas, espetáculos teatrais, contações de histórias e apresentações de cordelistas. À noite, a programação musical reúne atrações como Los Catedráticos e a banda Paralamas do Sucesso, um dos grandes nomes do rock nacional, atraindo público de diferentes gerações.

O sábado, 9, mantém o ritmo com uma programação que mistura reflexão e entretenimento. O dia começa com missa campal em comemoração ao aniversário da cidade, seguida por recitais, debates e apresentações culturais.

Temas como o papel das academias de letras, a violência contra a mulher e questões ambientais entram em pauta nas mesas de discussão. As atividades seguem com dança, teatro, lançamentos de livros e saraus, fortalecendo o protagonismo local e regional. A noite será dedicada ao público gospel, com apresentações de louvor no palco principal.

Encerrando a programação, no domingo, 10, a FLICG reforça seu compromisso com a diversidade de vozes e narrativas. O dia conta com mesas sobre literatura de povos originários, afetos, questões sociais e expressões culturais brasileiras, além da participação de autores como Antônio Torres.

As atividades incluem ainda contações de histórias, cordel, apresentações culturais e lançamentos de livros. À noite, o público acompanha a premiação do concurso literário e do desfile literário, seguida de shows com atrações como Flaira Ferro, Mateus Zig e outros artistas.

Além disso, a feira conta com espaços permanentes como exposições, planetário, ações do SESI, projetos de incentivo à leitura e atividades voltadas à juventude, fortalecendo o caráter educativo e interativo do evento.

Confira a programação completa da FLICG 2026:

07/05 – QUINTA-FEIRA

Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária

16h00 – Laisla Lima e Bruno Bastos

Palco de Eventos

16h00 – Desfile Literário

18h00 – Sandrinho do Acordeon

19h00 – Apresentação EPJAI

19h30 – Zé Lezin

20h30 – Coral Municipal / Escola de Música / Orquestra

22h30 – Vanessa da Mata – Conversa & Canção

23h30 – Som de Bar

08/05 – SEXTA-FEIRA

Espaço Vozes da Literatura - Entre Palavras e Saberes

09h00 – Apresentação Cultural - Escolas

09h20 – Mesa 1 – Estados Unidos da Africa, uma aventura Afrofuturista com Anderson Shon e Daniel Cesart – Mediação: Professora Sandra Dias

11h00 - NTE 15 (Mesa 4) Itamar Vieira Junior: o cartógrafo que costura o tempo à terra - conversas com os clubes de leitura com as Professoras: Doutora Gabriela Barbosa - UFBA/UNIVASF, Núbia Oliveira - CETI BERILO/UNEB e Sandra Dias - CETEP EDNA Mediação Senária Santana - CLUBE DELEIT.URA/ UNEB

14h00 – Apresentação Cultural - Escolas

14h30 – Mesa 3 – Russo Passa Pusso e Professor Pedro Paulo em Papo de Música– Mediação Renato Cordeiro

16h00 – Mesa 4 – Mesa Institucional com Maria Mariguella, Sandro Magalhães – Mediação: Luciene Rosa

Espaço Busarte

09h00 – Cinema e Teatro

11h00 – Contações de Estórias com Tammy Cavalcante

14h00 – Educação Cósmica com Alana Andrade

15h00 – Cine e Teatro

Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária

09h30 – CETEP – Contação de História: Príncipe Gentileza

10h00 – Espetáculo Insensato do Colégio Berilo – São José do Jacuipe

10h30 – Apresentações das Escolas

11h00 – Apresentação Cordelistas (Sueli Valeriano/Antônio Barreto)

12h00 – Lidiciane Rios

13h30 – No Quintal do meu Tio – Grupo de Teatro de Capim Grosso

14h00 – Dança CETEP - A voz do silêncio e suas resistências

14h30 - Apresentações das Escolas

15h30 – No Sítio do vovô Dândi - Ana Fátima

16h00 – Conversa com Verso – Manuel Cavalcante

17h00 – Lançamento de Livros – Show com Fernanda Luz

09h00 ás 17h00 – Exposição Eduardo Lima

Espaço SESI

Programação Diária

Espaço Fundação Pedro Calmon

Projeto Leve e Leia

Planetário

Programação Diária

Espaço da Juventude / Tenda Eletrônica

Programação Diária

Palco de Eventos

19h00 – Apresentação EPJAI

19h30 – Los Catedráticos

21h00 – Paralamas do Sucesso

23h00 – Banda de Rock

09/05 – SÁBADO

Espaço Vozes da Literatura - Entre Palavras e Saberes

08h00 – Missa Campal em comemoração aos 41 anos de Capim Grosso

09h00 – Apresentação das escolas:

09h30 - Recital com Mariana Guimarães

10h00 - Mesa 5 – Teatro das Palavras com Los Catedráticos

11h00 – Mesa 6 – Sheylli Caleffi – A Violência contra as mulheres e as redes sociais – Mediação: Mariana Guimarães

14h00 – Dança Afro Raizes – CETEP

14h30 - Apresentação das escolas:

15h00 – Mesa 7 – A importância e o Impacto das Academias de Letras com Pietro Costa e membros da academia de Arte e Letras - Mediação: Natália Tamara

16h00 – Fernanda Luz

16h30 – Mesa 8 - Vequinha e o Meio Ambiente com Verônica Moreira – Mediação: Brenna Oliveira Nascimento

Espaço Busarte

09h00 – Cinema e Teatro

10h30 – Contações de Estórias e Cirandas com Tammy Cavancanti

14h00 – Dança Kumirê - CETEP

15h00 – Cadeira de Brin

16h00 – Cinema e Teatro

Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária

09h30 – Tio Felipe

10h00 - Cadeira de Brin

11h00 - Apresentações das Escolas

11h30 – Contações de História com Veronica Moreira

12h00 – Letícia Oliveira

13h30 – Educação Cósmica com Alana Andrade

14h00 – Teatro CETEP

14h30 - Apresentações das Escolas

15h00 – Conversa com Verso – Manuel Cavalcante

15h30 - No Sítio do vovô Dândi - Ana Fátima

16h00 – Mesa sobre Movimento da Música Eletronica com DJ Ceara

17h00 – Lançamento de Livros e Sarau da Academia de Letras de Capim Grosso

09h00 ás 17h00 – Exposição Eduardo Lima

Espaço SESI

Programação Diária

Bibex – Fundação Pedro Calmon

Projeto Leve e Leia

Planetário

Espaço da Juventude / Tenda Eletrônica

Programação Diária

Palco de Eventos - Noite de Louvor

18h30 - Coral CETEP

10/05 – DOMINGO

Espaço Vozes da Literatura - Entre Palavras e Saberes

09h00 – Apresentação Cultural (Escolas)

09h30 - Mesa 9 – Literatura de Povos Originários com Chiara Ramos – Mediação: Felipe Oliveira

10h30 - Mesa 10 – Afetos, Lutas e Palavras com Flaira Ferro – Mediação: Mariana Guimarães

14h00 – Apresentação Cultural (Escolas)

14h15 – Mesa 11 – Expressões do Brasil no Século XX com Antônio Torres – Mediação: Emanuel Andrade

15h30 – Messa 12 – Clube de Leitura da Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura - com a Prof. Luana

16h00 – Mesa 13 – Palavras, Poesia e Movimentos com Cida Pedrosa e Sidney Rocha – Mediação: Maviael Melo

Espaço Busarte

09h00 – Cinema e Teatro

10h00 - Cadeira de Brin

14h00 – Educação Cósmica com Alana Andrade

15h00 – Cinema e Teatro

Espaço Cordel e Repente – Carreta Literária

09h30 – Tio Felipe

10h00 – Apresentação EPJAI

11h00 – Apresentação Cordelistas(Sueli Valeriano/Antonio Barreto)

12h00 – Rolchinol e Kleber

14h00 – Letícia Lima

15h00 – Conversa com Verso – Manuel Cavalcante

15h30 - Apresentação EPJAI

16h00 – Lei Maria da Penha em Cordel com Tião Simpatia

17h00 – Lançamento de Livros – Neto do Cavaco

09h00 ás 17h00 – Exposição Eduardo Lima

Espaço SESI

Programação Diária

Bibex – Fundação Pedro Calmon

Projeto Leve e Leia

Planetário

Programação Diária

Espaço da Juventude / Tenda Eletrônica

Programação Diária

Palco de Eventos